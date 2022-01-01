Телеканал Россия 1

«Россия 1» — один из главных каналов страны, основанный в 1989 году. Он принадлежит Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Одним из первых разместил в единой эфирной сетке блоки для местных программ, произведенных в субъектах Федерации. Свое нынешнее название получил в результате ребрендинга в 2010 году.

На «России 1» выходили передачи, ставшие народными: «Городок», «Аншлаг», «Сам себе режиссер». В студиях, принадлежащих телеканалу снимают большое количество аналитических и политических программ, ток-шоу. Часто выступает продюсером отечественных проектов: «Елки», «Белая гвардия», популярных среди женской аудитории мелодрам «Институт благородных девиц», «Доярка из Хацапетовки».