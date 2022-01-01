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Телеканал Россия 1

О телеканале

«Россия 1» — один из главных каналов страны, основанный в 1989 году. Он принадлежит Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. Одним из первых разместил в единой эфирной сетке блоки для местных программ, произведенных в субъектах Федерации. Свое нынешнее название получил в результате ребрендинга в 2010 году.

На «России 1» выходили передачи, ставшие народными: «Городок», «Аншлаг», «Сам себе режиссер». В студиях, принадлежащих телеканалу снимают большое количество аналитических и политических программ, ток-шоу. Часто выступает продюсером отечественных проектов: «Елки», «Белая гвардия», популярных среди женской аудитории мелодрам «Институт благородных девиц», «Доярка из Хацапетовки».

Сериалы
Шаляпин
драма, биография , Россия
0.0
Елизавета
Елизавета
биография, драма, исторический 2022, Россия
0.0
Чужая семья
Чужая семья
мелодрама 2022, Россия
0.0
По велению сердца
По велению сердца
мелодрама 2022, Россия
0.0
Свадебный марш
Свадебный марш
мелодрама 2022, Россия
0.0
Тот мужчина, та женщина
Тот мужчина, та женщина
мелодрама 2022, Россия
0.0
Ни к селу, ни к городу 2
Ни к селу, ни к городу 2
мелодрама 2022, Россия
0.0
Поворот на счастье
Поворот на счастье
мелодрама 2022, Россия
0.0
Все сериалы
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