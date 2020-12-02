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Александр Баргман
Александр Баргман
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Александр Баргман
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Дата рождения
20 июня 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Близнецы
Биография Александр Баргман
Родился 20 июня 1970 года. Душанбе, СССР (Таджикистан).
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Фильмография Александр Баргман
Клятва
военный, драма
2020, Россия
4.0
История игрушек: Большой побег
драма, приключения, комедия, анимация, семейный
2010, США
7.0
Алиса в стране чудес
сказка, приключения, семейный
2010, США
7.0
Полторы комнаты или сентиментальное путешествие на родину
драма
2009, Россия
6.0
Придел ангела
исторический, драма
2008, Россия
7.0
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О долге врача, эпохе и настоящих профессионалах: Интервью с режиссером фильма «Клятва» Романом Нестеренко
На российские экраны наконец вышел фильм Романа Нестеренко «Клятва» о Науме Балабане – выдающемся психиатре, спасшем множество жизней во время нацистской оккупации Крыма. В честь долгожданной премьеры корреспондент Киноафиши лично пообщался с режиссером картины.
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2 декабря 2020 18:18
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