Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Блич 2004 - 2024 2005 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Блич
Сезоны
Сезон 2005
Bleach
12+
Премьера сезона
11 января 2005
Год выпуска
2005
Количество серий
49
Продолжительность сезона
24 часа 30 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2005-го сезона сериала «Блич»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 2004
Сезон 2005
Сезон 2006
Сезон 2007
Сезон 2008
Сезон 2009
Сезон 2010
Сезон 2011
Сезон 2012
Back to back, a fight to the death!
Сезон 2005
Серия 1
11 января 2005
Kon's great plan
Сезон 2005
Серия 2
18 января 2005
The Encounter, Renji Abarai!
Сезон 2005
Серия 3
25 января 2005
Ichigo dies!
Сезон 2005
Серия 4
1 февраля 2005
Reclaim! The power of the shinigami
Сезон 2005
Серия 5
8 февраля 2005
Ichigo becomes a Hollow!
Сезон 2005
Серия 6
15 февраля 2005
Ichimaru Gin's Shadow
Сезон 2005
Серия 7
22 февраля 2005
Enter! The world of the shinigami
Сезон 2005
Серия 8
1 марта 2005
The Man Who Hates Shinigami
Сезон 2005
Серия 9
8 марта 2005
14 Days Before Rukia's Execution
Сезон 2005
Серия 10
15 марта 2005
Assemble! The 13 divisions
Сезон 2005
Серия 11
22 марта 2005
Penetrate the Center with an Enormous Bombshell?
Сезон 2005
Серия 12
29 марта 2005
Formation! The worst tag
Сезон 2005
Серия 13
5 апреля 2005
Release the death blow!
Сезон 2005
Серия 14
12 апреля 2005
Orihime is being targeted
Сезон 2005
Серия 15
19 апреля 2005
Breakthrough! The Deathgods' Encompassing Net
Сезон 2005
Серия 16
26 апреля 2005
Renji's Confrontation
Сезон 2005
Серия 17
3 мая 2005
The Resolution to Kill
Сезон 2005
Серия 18
10 мая 2005
Stars and the Stray
Сезон 2005
Серия 19
17 мая 2005
Miracle! The mysterious new hero
Сезон 2005
Серия 20
24 мая 2005
Tragedy of Dawn
Сезон 2005
Серия 21
31 мая 2005
Assassination of Aizen! The darkness which approaches
Сезон 2005
Серия 22
7 июня 2005
Kenpachi Zaraki Approaches!
Сезон 2005
Серия 23
14 июня 2005
Reason of the Fist
Сезон 2005
Серия 24
21 июня 2005
Desperation! The Broken Zangetsu
Сезон 2005
Серия 25
28 июня 2005
The Man of Immortality
Сезон 2005
Серия 26
5 июля 2005
The Shinigami Whom Ganju Met
Сезон 2005
Серия 27
12 июля 2005
Reunion, Ichigo and Rukia
Сезон 2005
Серия 28
19 июля 2005
Yoruichi, Master of Speed, dances!
Сезон 2005
Серия 29
26 июля 2005
The Despicable Shinigami
Сезон 2005
Серия 30
2 августа 2005
Ishida, Limits of Power!
Сезон 2005
Серия 31
9 августа 2005
Overcome the Limits!
Сезон 2005
Серия 32
16 августа 2005
Authentic Records! School of Shinigami
Сезон 2005
Серия 33
23 августа 2005
The Avengers
Сезон 2005
Серия 34
30 августа 2005
Hitsugaya roars!
Сезон 2005
Серия 35
6 сентября 2005
Rukia's Nightmare
Сезон 2005
Серия 36
13 сентября 2005
The Awakening Lion
Сезон 2005
Серия 37
20 сентября 2005
Morning of the Sentence
Сезон 2005
Серия 38
27 сентября 2005
Renji, Oath of the Soul! Death Match with Byakuya
Сезон 2005
Серия 39
4 октября 2005
Ichimaru Gin's Temptation, Resolution of Destruction
Сезон 2005
Серия 40
4 октября 2005
An Accomplished Oath! Get back Rukia!
Сезон 2005
Серия 41
18 октября 2005
The Strongest Shinigami! Ultimate confrontation between teacher and student
Сезон 2005
Серия 42
25 октября 2005
Supersonic Battle! Determine the Goddess of Chivalry
Сезон 2005
Серия 43
1 ноября 2005
One Thousand Cherry Blossoms, Crushed! Zangetsu Thrusts Through the Sky
Сезон 2005
Серия 44
8 ноября 2005
Unseal! The Black Blade, the Miraculous Power
Сезон 2005
Серия 45
15 ноября 2005
Conclusion of the Death Match! White pride and black desire
Сезон 2005
Серия 46
22 ноября 2005
Truth of Despair, the Dagger that has been Brandished
Сезон 2005
Серия 47
6 декабря 2005
Aizen stands out! His Terrifying Ambition
Сезон 2005
Серия 48
13 декабря 2005
Congress Together! The Strongest Shinigami Organization
Сезон 2005
Серия 49
20 декабря 2005
График выхода всех сериалов
Долгожители без кризиса: 7 фантастических сериалов, которые с каждым сезоном становятся только лучше — включайте смело
После выхода «Электроника» школьники сходили с ума по этому мопеду: легендарная «Верховина» и её цена в СССР
Без этого «старика» Даниле Багрову в Питере точно пришел бы конец: кто вытащил героя «Брата» из бездны?
Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать
Фанаты ДиКаприо, крепитесь: нашумевший боевик «Битва за битвой» в Россию не привезут — но есть и хорошая новость
«Лиговский», «Босс», «Девятый отдел»: сможете отличить вымышленный сериал от настоящего? (тест)
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые
«Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову
Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле»
«Умер "еще сильнее", но не исчез»: что случилось с Джину из «Кейпоп-охотницы на демонов» — «голос» Руми дает подсказку
Поклонники спорят, но многие уверены: именно эти слова из «Великолепного века» стали началом конца любви Сулеймана и Хюррем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667