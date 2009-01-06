Меню
Блич 2004 - 2024 2009 сезон
К сожалению, постер отсутствует
Bleach
12+
Название
#201 - #251
Премьера сезона
6 января 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
51
Продолжительность сезона
25 часов 30 минут
Список серий 2009-го сезона сериала «Блич»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 2004
Сезон 2005
Сезон 2006
Сезон 2007
Сезон 2008
Сезон 2009
Сезон 2010
Сезон 2011
Сезон 2012
Nnoitra Released! Multiplying Arms
Сезон 2009
Серия 1
6 января 2009
Fierce Fighting Conclusion! Who's the Strongest
Сезон 2009
Серия 2
13 января 2009
Karakura Town Gathers! Aizen Versus Shinigami
Сезон 2009
Серия 3
20 января 2009
Ichigo's Seppuku Persuasion Strategy
Сезон 2009
Серия 4
27 января 2009
Thump! A Kemari Tournament Filled with Hollows
Сезон 2009
Серия 5
3 февраля 2009
The Past Chapter Begins! The Truth from 110 Years Ago
Сезон 2009
Серия 6
10 февраля 2009
12th Division's New Captain, Urahara Kisuke
Сезон 2009
Серия 7
17 февраля 2009
Aizen and the Boy Genius
Сезон 2009
Серия 8
24 февраля 2009
Muguruma 9th Division, moves out
Сезон 2009
Серия 9
3 марта 2009
Hiyori dies? The Beginning of Tragedy
Сезон 2009
Серия 10
10 марта 2009
Betrayal! Aizen's Secret Maneuvers
Сезон 2009
Серия 11
17 марта 2009
Rescue Hirako! Aizen vs. Urahara
Сезон 2009
Серия 12
24 марта 2009
The Soul Burial Detective, Karakuraizer is Born
Сезон 2009
Серия 13
31 марта 2009
Karakuraizer's Last Day
Сезон 2009
Серия 14
7 апреля 2009
Defend Karakura Town! Entire Appearance of the Shinigami
Сезон 2009
Серия 15
14 апреля 2009
Elite! The Four Shinigami
Сезон 2009
Серия 16
21 апреля 2009
Beautiful Little Devil Charlotte
Сезон 2009
Серия 17
28 апреля 2009
Kira, The Battle Within Despair
Сезон 2009
Серия 18
5 мая 2009
Hisagi's Shikai! The Name is...
Сезон 2009
Серия 19
12 мая 2009
Ikkaku Falls! The Shinigami's Crisis
Сезон 2009
Серия 20
19 мая 2009
The Full Showdown! Shinigami vs. Espada
Сезон 2009
Серия 21
26 мая 2009
The Most Evil Tag!? Soi Fon & Ōmaeda
Сезон 2009
Серия 22
2 июня 2009
A Miraculous Body! Ggio Releases
Сезон 2009
Серия 23
9 июня 2009
3 vs. 1 Battle! Rangiku's Crisis
Сезон 2009
Серия 24
16 июня 2009
All Vice-Captains Annihilated! The Terrifying Demonic Beast
Сезон 2009
Серия 25
23 июня 2009
Fierce Fighting Concludes? Towards a New Battle!
Сезон 2009
Серия 26
30 июня 2009
Wonderful Error
Сезон 2009
Серия 27
7 июля 2009
Summer! Sea! Swimsuit Festival!!
Сезон 2009
Серия 28
14 июля 2009
Cry of the Soul? The Rug Shinigami is Born!
Сезон 2009
Серия 29
21 июля 2009
A New Enemy! The Materialization of Zanpakutō
Сезон 2009
Серия 30
28 июля 2009
Byakuya, Disappearing With The Cherry Blossoms
Сезон 2009
Серия 31
4 августа 2009
Sode no Shirayuki vs. Rukia! Confused Heart
Сезон 2009
Серия 32
11 августа 2009
Zangetsu Becomes An Enemy
Сезон 2009
Серия 33
18 августа 2009
Renji Surprised?! The Two Zabimarus
Сезон 2009
Серия 34
25 августа 2009
Clash! Hisagi vs. Kazeshin
Сезон 2009
Серия 35
1 сентября 2009
Release! The New Getsuga Tenshō
Сезон 2009
Серия 36
8 сентября 2009
Soi Fon, Surrounding the Zanpakutō
Сезон 2009
Серия 37
15 сентября 2009
Friendship? Hatred? Haineko & Tobiume
Сезон 2009
Серия 38
22 сентября 2009
The Awakening Hyōrinmaru! Hitsugaya's Fierce Fight
Сезон 2009
Серия 39
29 сентября 2009
Byakuya's Betrayal
Сезон 2009
Серия 40
6 октября 2009
For the Sake of Pride! Byakuya vs. Renji
Сезон 2009
Серия 41
13 октября 2009
Shinigami and Zanpakuto, Total Sortie
Сезон 2009
Серия 42
20 октября 2009
One-to-One Fight! Ichigo vs. Senbonzakura
Сезон 2009
Серия 43
27 октября 2009
The Long Awaited...Kenpachi Appears!
Сезон 2009
Серия 44
3 ноября 2009
Pursue Byakuya! The Confused Gotei Divisions
Сезон 2009
Серия 45
10 ноября 2009
Special Mission! Rescue Captain Commander Yamamoto!
Сезон 2009
Серия 46
17 ноября 2009
Deceived Shinigami! The World Collapse Crisis
Сезон 2009
Серия 47
24 ноября 2009
Dragon of Ice and Dragon of Flame! The Strongest Showdown!
Сезон 2009
Серия 48
1 декабря 2009
Senbonzakura's Bankai! Offense and Defense of the Living World
Сезон 2009
Серия 49
8 декабря 2009
That Man, For the Sake of the Kuchiki
Сезон 2009
Серия 50
15 декабря 2009
Dark History! The Worst Shinigami is Born
Сезон 2009
Серия 51
22 декабря 2009
