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Постер к 15-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 15

Блич , 15 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 15
Название Сезон 15
Премьера сезона 12 апреля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 26
Продолжительность сезона 13 часов 0 минут
О чем 15-й сезон сериала «Блич »

В 15-м сезоне сериала «Блич» после сражения с Эспадой синигами и люди пытаются вернуться к привычной жизни. Как в Мире живых, так и в Обществе душ наступает мир и покой. Но выясняется, что расслабляться героям пока рано. Один за другим при переходе между мирами начинают бесследно исчезать Жнецы душ. Причем все улики приводят командиров отрядов… к Ичиго Куросаки. Парень понимает, что в Обществе душ назревает заговор, а неведомый враг пытается подставить его под удар. Тем временем его силы синигами слабеют из-за минувшей битвы с Сосуке Айзеном. Героя помещают под арест, но Рукия помогает ему сбежать.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Gotei 13 Invading Army Arc! Unusual Incident in Seireitei?!
Сезон 15 Серия 1
12 апреля 2011
Battle With Comrades! Renji vs. Rukia?!
Сезон 15 Серия 2
19 апреля 2011
Ichigo's Capture Net!
Сезон 15 Серия 3
26 апреля 2011
Gotei 13, Gathering in the Real World!
Сезон 15 Серия 4
3 мая 2011
Showdown of Mutual Self, Ikkaku vs. Ikkaku!
Сезон 15 Серия 5
10 мая 2011
Clash! Rukia vs. Rukia!
Сезон 15 Серия 6
17 мая 2011
Protect Ichigo! Nozomi's Determination
Сезон 15 Серия 7
24 мая 2011
Recapture Seireitei!
Сезон 15 Серия 8
31 мая 2011
For the Sake of the Believers! Byakuya vs. Hitsugaya!
Сезон 15 Серия 9
7 июня 2011
The Two Hinamori, Hitsugaya's Resolution
Сезон 15 Серия 10
14 июня 2011
Pride of the Kuchiki Family! Byakuya vs. Byakuya!
Сезон 15 Серия 11
21 июня 2011
Defeat Kageroza! Shinigami, All-Out War!
Сезон 15 Серия 12
28 июня 2011
The Forbidden Research...Nozomi's Hidden Secret!
Сезон 15 Серия 13
5 июля 2011
I Want to Live...! Nozomi's Zanpakutō
Сезон 15 Серия 14
12 июля 2011
For the Sake of Fighting! The Awakening Nozomi!
Сезон 15 Серия 15
19 июля 2011
The Most Evil Reigai, Appears in the Real World!
Сезон 15 Серия 16
26 июля 2011
Destroy Nozomi?! Genryusai's Decision
Сезон 15 Серия 17
2 августа 2011
The Depleting Reiatsu! Ichigo, Death Struggle of the Soul!
Сезон 15 Серия 18
9 августа 2011
Hiding in the Precipice World? Ichigo is Alone?!
Сезон 15 Серия 19
16 августа 2011
Pursue Kageroza! Technological Development Department, Infiltration!
Сезон 15 Серия 20
23 августа 2011
The Developer of the Modified Souls
Сезон 15 Серия 21
30 августа 2011
Kon's Thoughts, Nozomi's Thoughts
Сезон 15 Серия 22
6 сентября 2011
Protect Ichigo! The Bonds of Friendship
Сезон 15 Серия 23
13 сентября 2011
Reigai vs. Original, The Fierce Fighting for Gambled Pride!
Сезон 15 Серия 24
20 сентября 2011
Invading Army Arc, Final Conclusion!
Сезон 15 Серия 25
27 сентября 2011
Thank You
Сезон 15 Серия 26
4 октября 2011
График выхода всех сериалов
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