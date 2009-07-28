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Блич 2004 - 2024 13 сезон

Постер к 13-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 13
Bleach 12+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 28 июля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 36
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут
О чем 13-й сезон сериала «Блич»

В 13-м сезоне сериала «Блич» Общество душ сталкивается с новой напастью. В Сейрейтею приходит загадочный человек по имени Мурамаса. Он открыто объявляет войну всем Жнецам душ. Ему удается не только настроить против синигами их собственное оружие, но и придать Духовным мечам человеческий облик. Капитаны и лейтенанты тринадцати отрядов лишаются привычной защиты, им приходится сражаться с собственными ожившими и взбунтовавшимися мечами. В первом же сражении Рукия получает тяжелое ранение. Им с Ичиго удается сбежать в Мир живых, но вскоре друзьям предстоит вернуться и встретить опасность лицом к лицу.

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 14 голосов
8.3 IMDb

Список серий 13-го сезона сериала «Блич»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 2004
Сезон 2005
Сезон 2006
Сезон 2007
Сезон 2008
Сезон 2009
Сезон 2010
Сезон 2011
Сезон 2012
A New Enemy! The Materialization of Zanpakutō
Сезон 13 Серия 1
28 июля 2009
Byakuya, Disappearing With The Cherry Blossoms
Сезон 13 Серия 2
4 августа 2009
Sode no Shirayuki vs. Rukia! Confused Heart
Сезон 13 Серия 3
11 августа 2009
Zangetsu Becomes An Enemy
Сезон 13 Серия 4
18 августа 2009
Renji Surprised?! The Two Zabimarus
Сезон 13 Серия 5
25 августа 2009
Clash! Hisagi vs. Kazeshin
Сезон 13 Серия 6
1 сентября 2009
Release! The New Getsuga Tenshō
Сезон 13 Серия 7
8 сентября 2009
Soi Fon, Surrounding the Zanpakutō
Сезон 13 Серия 8
15 сентября 2009
Friendship? Hatred? Haineko & Tobiume
Сезон 13 Серия 9
22 сентября 2009
The Awakening Hyōrinmaru! Hitsugaya's Fierce Fight
Сезон 13 Серия 10
29 сентября 2009
Byakuya's Betrayal
Сезон 13 Серия 11
6 октября 2009
For the Sake of Pride! Byakuya vs. Renji
Сезон 13 Серия 12
13 октября 2009
Shinigami and Zanpakuto, Total Sortie
Сезон 13 Серия 13
20 октября 2009
One-to-One Fight! Ichigo vs. Senbonzakura
Сезон 13 Серия 14
27 октября 2009
The Long Awaited...Kenpachi Appears!
Сезон 13 Серия 15
3 ноября 2009
Pursue Byakuya! The Confused Gotei Divisions
Сезон 13 Серия 16
10 ноября 2009
Special Mission! Rescue Captain Commander Yamamoto!
Сезон 13 Серия 17
17 ноября 2009
Deceived Shinigami! The World Collapse Crisis
Сезон 13 Серия 18
24 ноября 2009
Dragon of Ice and Dragon of Flame! The Strongest Showdown!
Сезон 13 Серия 19
1 декабря 2009
Senbonzakura's Bankai! Offense and Defense of the Living World
Сезон 13 Серия 20
8 декабря 2009
That Man, For the Sake of the Kuchiki
Сезон 13 Серия 21
15 декабря 2009
Dark History! The Worst Shinigami is Born
Сезон 13 Серия 22
22 декабря 2009
Byakuya, the Truth Behind his Betrayal
Сезон 13 Серия 23
5 января 2010
Muramasa's True Identity Revealed
Сезон 13 Серия 24
12 января 2010
Byakuya and Renji, the 6th Division Returns
Сезон 13 Серия 25
19 января 2010
Final Chapter: Zanpakutō Unknown Tales
Сезон 13 Серия 26
26 января 2010
Byakuya's Anger! The Kuchiki Family Collapses
Сезон 13 Серия 27
2 февраля 2010
A New Enemy! The True Nature of the Beast Swords
Сезон 13 Серия 28
9 февраля 2010
Stray Snake, Tortured Monkey
Сезон 13 Серия 29
16 февраля 2010
Terror! The Monster That Lurks Underground
Сезон 13 Серия 30
23 февраля 2010
Conclusion?! Hisagi vs. Kazeshini
Сезон 13 Серия 31
2 марта 2010
The Person with the Unknown Ability! Orihime is Targeted
Сезон 13 Серия 32
9 марта 2010
Haineko Cries! The Tragic Sword Beast
Сезон 13 Серия 33
16 марта 2010
Imprisonment?! Senbonzakura and Zabimaru
Сезон 13 Серия 34
23 марта 2010
Battle of the Females? Nanao vs. Katen Kyōkotsu
Сезон 13 Серия 35
30 марта 2010
Evolution?! The Wonder of the Final Sword Beast
Сезон 13 Серия 36
6 апреля 2010
График выхода всех сериалов
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