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Постер к 1-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 1

Блич , 1 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 октября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Блич »

В 1-м сезоне сериала «Блич» ученик японской старшей школы Ичиго Куросаки обладает сверхъестественными способностями. Он видит многое, что недоступно глазу простого человека – например, души умерших людей. Однажды в возрасте пятнадцати лет парень становится свидетелем странного сражения. Юная и привлекательная девушка Рукия бьется с жутким существом – Пустым. Выясняется, что она – мифическое божество синигами, способное отправлять призраков на тот свет и защищать людей от их вмешательства. Она удивляется, что Ичиго видит ее, и передает ему часть своей силы, чтобы он не погиб. В итоге парень сам обретает дар синигами.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
The Day I Became a Shinigami
Сезон 1 Серия 1
5 октября 2004
A Shinigami's Work
Сезон 1 Серия 2
12 октября 2004
The Older Brother's Wish, the Younger Sister's Wish
Сезон 1 Серия 3
19 октября 2004
Cursed Parakeet
Сезон 1 Серия 4
26 октября 2004
Beat the Invisible Enemy!
Сезон 1 Серия 5
2 ноября 2004
Fight to the death! Ichigo vs. Ichigo
Сезон 1 Серия 6
9 ноября 2004
Greetings from a Stuffed Toy
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2004
June 17, a memory of rain
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2004
Unbeatable enemy
Сезон 1 Серия 9
30 ноября 2004
Assault on trip at sacred ground!
Сезон 1 Серия 10
7 декабря 2004
The legendary Quincy
Сезон 1 Серия 11
14 декабря 2004
A Gentle Right Arm
Сезон 1 Серия 12
21 декабря 2004
Flower and Hollow
Сезон 1 Серия 13
28 декабря 2004
Back to back, a fight to the death!
Сезон 1 Серия 14
11 января 2005
Kon's great plan
Сезон 1 Серия 15
18 января 2005
The Encounter, Renji Abarai!
Сезон 1 Серия 16
25 января 2005
Ichigo dies!
Сезон 1 Серия 17
1 февраля 2005
Reclaim! The power of the shinigami
Сезон 1 Серия 18
8 февраля 2005
Ichigo becomes a Hollow!
Сезон 1 Серия 19
15 февраля 2005
Ichimaru Gin's Shadow
Сезон 1 Серия 20
22 февраля 2005
График выхода всех сериалов
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