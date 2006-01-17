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Постер к 4-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 4

Блич , 4 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 17 января 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 28
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Блич »

В 4-м сезоне сериала «Блич» Ичиго и его друзья наконец возвращаются в родной мир из Общества душ. Не успевают они привыкнуть к «нормальной» жизни и приступить к школьным занятиям, как происходит непредвиденное. Орихиме исчезает, на следующий же день команда отправляется на ее поиски, но в это время кто-то похищает еще одного друга – Чада. Компания отправляется со своей проблемой к Урахаре. Освободить и вернуть друзей оказывается подозрительно легко, но вскоре выясняется, что это было лишь начало приключений: похоже, что одного из похищенных ребят подменили самозванцем, которого нужно вывести на чистую воду.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
New School Term, Renji has come to the Material world?!
Сезон 4 Серия 1
17 января 2006
Creeping Terror, the Second Victim
Сезон 4 Серия 2
24 января 2006
Break Through! The Trap Hidden in the Labyrinth
Сезон 4 Серия 3
31 января 2006
Death Game! The Missing Classmate
Сезон 4 Серия 4
7 февраля 2006
True Identity of the Devil, the Secret which is Revealed
Сезон 4 Серия 5
14 февраля 2006
Baunt! The Soul Hunters
Сезон 4 Серия 6
14 февраля 2006
Return of Rukia! The Substitute Team Revival
Сезон 4 Серия 7
21 февраля 2006
The Moment of Collision!! An Evil Hand Draws Near to the Quincy
Сезон 4 Серия 8
7 марта 2006
Water Attack! Escape from the Shutdown Hospital
Сезон 4 Серия 9
14 марта 2006
Gathering at the Place of Destiny! The Man who makes his Move
Сезон 4 Серия 10
28 марта 2006
Memories of an Eternally Living Clan
Сезон 4 Серия 11
28 марта 2006
Earth-Shattering Event at 11th Division! The Shinigami that Rises Again
Сезон 4 Серия 12
4 апреля 2006
Crashing Force! Friido vs. Zangetsu
Сезон 4 Серия 13
4 апреля 2006
Vanishing Grudge! The Shinigami that Kenpachi cut down
Сезон 4 Серия 14
11 апреля 2006
Shocking Revelations for the Gotei 13 Divisions!! The Truth Buried in History
Сезон 4 Серия 15
2 мая 2006
Yoshino's decision of death
Сезон 4 Серия 16
9 мая 2006
Assault from a formidable enemy! A tiny final line of defense?!
Сезон 4 Серия 17
16 мая 2006
Hitsugaya Moves! The Attacked City
Сезон 4 Серия 18
23 мая 2006
Ichigo vs. Daruku! The Appearance of the Faded Darkness
Сезон 4 Серия 19
30 мая 2006
Grey Shadow, the Secret of the Doll
Сезон 4 Серия 20
6 июня 2006
Breaking Up of the Substitute Team? The Betrayal of Rukia
Сезон 4 Серия 21
13 июня 2006
Battle of Tears! Rukia vs. Orihime
Сезон 4 Серия 22
13 июня 2006
Rangiku dances! Cut down the invisible enemy
Сезон 4 Серия 23
20 июня 2006
Byakuya assembles! The Gotei 13 divisions make their move
Сезон 4 Серия 24
4 июля 2006
Annihilation of the Vice-Captains!? Trap in the Underground Cave
Сезон 4 Серия 25
11 июля 2006
Rematch?! Ishida vs. Nemu
Сезон 4 Серия 26
18 июля 2006
Abarai Renji, Soul of Bankai!
Сезон 4 Серия 27
25 июля 2006
Shinigami and Quincy, the Reviving Power
Сезон 4 Серия 28
1 августа 2006
График выхода всех сериалов
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