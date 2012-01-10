Меню
Блич 2004 - 2024 2012 сезон
Bleach
12+
Название
#355 - #366
Премьера сезона
10 января 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
12
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2012-го сезона сериала «Блич»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 2004
Сезон 2005
Сезон 2006
Сезон 2007
Сезон 2008
Сезон 2009
Сезон 2010
Сезон 2011
Сезон 2012
The Shinigami Enter Battle! Seireitei Also Has a New Year Special!
Сезон 2012
Серия 1
10 января 2012
Foe or Friend?! Ginjo's Unseen Heart!
Сезон 2012
Серия 2
17 января 2012
Creeping Menace...Tsukishima's Ability!
Сезон 2012
Серия 3
24 января 2012
Clash?! Xcution Attacks Ginjo
Сезон 2012
Серия 4
31 января 2012
The Sorrowful Battle! Ichigo vs. Sado & Orihime!
Сезон 2012
Серия 5
7 февраля 2012
Ichigo vs Uryu?! Who is the Traitor?!
Сезон 2012
Серия 6
14 февраля 2012
A New Appearance! Meet the Gotei 13!
Сезон 2012
Серия 7
21 февраля 2012
Revival! Substitute Shinigami･Ichigo Kurosaki!
Сезон 2012
Серия 8
28 февраля 2012
Fierce Fight! Shinigami vs. XCUTION!
Сезон 2012
Серия 9
6 марта 2012
Desperate Struggle!? Byakuya's Troubled Memories
Сезон 2012
Серия 10
13 марта 2012
Ichigo vs. Ginjo! Secret of the Substitute Badge
Сезон 2012
Серия 11
20 марта 2012
Changing History, Unchanging Heart
Сезон 2012
Серия 12
27 марта 2012
График выхода всех сериалов
