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Постер к 2-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 2

Блич , 2 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 1 марта 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 21
Продолжительность сезона 10 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Блич »

Во 2-м сезоне сериала «Блич» главному герою Ичиго и его друзьям удается пробраться в Общество душ. Теперь перед ними стоит еще одна непростая задача – отыскать город Сейрейтей, Двор чистых душ. Попасть на «землю обетованную» оказывается тяжелее, чем они думали. Врата охраняет жуткий гигант, а вокруг разгуливают самые диковинные потусторонние существа. Глава клана Шиба – Куукару предлагает ребятам свою помощь. Она может «катапультировать» их через стены Сейрейтей в город с помощью своего уникального изобретения. Но все идет не по плану, и Рукия оказывается за решеткой в смертельной опасности.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Enter! The world of the shinigami
Сезон 2 Серия 1
1 марта 2005
The Man Who Hates Shinigami
Сезон 2 Серия 2
8 марта 2005
14 Days Before Rukia's Execution
Сезон 2 Серия 3
15 марта 2005
Assemble! The 13 divisions
Сезон 2 Серия 4
22 марта 2005
Penetrate the Center with an Enormous Bombshell?
Сезон 2 Серия 5
29 марта 2005
Formation! The worst tag
Сезон 2 Серия 6
5 апреля 2005
Release the death blow!
Сезон 2 Серия 7
12 апреля 2005
Orihime is being targeted
Сезон 2 Серия 8
19 апреля 2005
Breakthrough! The Deathgods' Encompassing Net
Сезон 2 Серия 9
26 апреля 2005
Renji's Confrontation
Сезон 2 Серия 10
3 мая 2005
The Resolution to Kill
Сезон 2 Серия 11
10 мая 2005
Stars and the Stray
Сезон 2 Серия 12
17 мая 2005
Miracle! The mysterious new hero
Сезон 2 Серия 13
24 мая 2005
Tragedy of Dawn
Сезон 2 Серия 14
31 мая 2005
Assassination of Aizen! The darkness which approaches
Сезон 2 Серия 15
7 июня 2005
Kenpachi Zaraki Approaches!
Сезон 2 Серия 16
14 июня 2005
Reason of the Fist
Сезон 2 Серия 17
21 июня 2005
Desperation! The Broken Zangetsu
Сезон 2 Серия 18
28 июня 2005
The Man of Immortality
Сезон 2 Серия 19
5 июля 2005
The Shinigami Whom Ganju Met
Сезон 2 Серия 20
12 июля 2005
Reunion, Ichigo and Rukia
Сезон 2 Серия 21
19 июля 2005
График выхода всех сериалов
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