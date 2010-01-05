Меню
Блич 2004 - 2024 2010 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
К сожалению, постер отсутствует
Bleach
12+
Название
#252 - #302
Премьера сезона
5 января 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
51
Продолжительность сезона
25 часов 30 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2010-го сезона сериала «Блич»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 2004
Сезон 2005
Сезон 2006
Сезон 2007
Сезон 2008
Сезон 2009
Сезон 2010
Сезон 2011
Сезон 2012
Byakuya, the Truth Behind his Betrayal
Сезон 2010
Серия 1
5 января 2010
Muramasa's True Identity Revealed
Сезон 2010
Серия 2
12 января 2010
Byakuya and Renji, the 6th Division Returns
Сезон 2010
Серия 3
19 января 2010
Final Chapter: Zanpakutō Unknown Tales
Сезон 2010
Серия 4
26 января 2010
Byakuya's Anger! The Kuchiki Family Collapses
Сезон 2010
Серия 5
2 февраля 2010
A New Enemy! The True Nature of the Beast Swords
Сезон 2010
Серия 6
9 февраля 2010
Stray Snake, Tortured Monkey
Сезон 2010
Серия 7
16 февраля 2010
Terror! The Monster That Lurks Underground
Сезон 2010
Серия 8
23 февраля 2010
Conclusion?! Hisagi vs. Kazeshini
Сезон 2010
Серия 9
2 марта 2010
The Person with the Unknown Ability! Orihime is Targeted
Сезон 2010
Серия 10
9 марта 2010
Haineko Cries! The Tragic Sword Beast
Сезон 2010
Серия 11
16 марта 2010
Imprisonment?! Senbonzakura and Zabimaru
Сезон 2010
Серия 12
23 марта 2010
Battle of the Females? Nanao vs. Katen Kyōkotsu
Сезон 2010
Серия 13
30 марта 2010
Evolution?! The Wonder of the Final Sword Beast
Сезон 2010
Серия 14
6 апреля 2010
Ichigo vs. Ulquiorra
Сезон 2010
Серия 15
13 апреля 2010
Connected Hearts! The Left Fist Prepared for Death
Сезон 2010
Серия 16
20 апреля 2010
Hatred and Jealousy, Orihime`s Dilemma
Сезон 2010
Серия 17
27 апреля 2010
Ichigo and Uryū, Bonded Back to Back
Сезон 2010
Серия 18
4 мая 2010
Beginning of Despair...Ichigo, the Unreachable Blade
Сезон 2010
Серия 19
11 мая 2010
Ichigo Dies! Orihime, the Cry of Sorrow!!
Сезон 2010
Серия 20
18 мая 2010
Ichigo vs. Ulquiorra, Conclusion!
Сезон 2010
Серия 21
25 мая 2010
Fury of the Shark! Halibel Releases
Сезон 2010
Серия 22
1 июня 2010
Hitsugaya, the Suicidal Frozen Heavens Hundred Flowers Funeral!
Сезон 2010
Серия 23
8 июня 2010
The Approaching Breath of Death, the King Who Rules Over Death!
Сезон 2010
Серия 24
15 июня 2010
One Hit Kill, Soi Fon, Bankai!
Сезон 2010
Серия 25
22 июня 2010
Climax! Kyōraku vs. Starrk!
Сезон 2010
Серия 26
29 июня 2010
The Nightmare Returns...Revival of the Espada
Сезон 2010
Серия 27
6 июля 2010
Hirako and Aizen...the Reunion of Fate!
Сезон 2010
Серия 28
13 июля 2010
Hisagi and Tōsen, the Moment of Parting
Сезон 2010
Серия 29
20 июля 2010
Crown of Lies, Barragan's Grudge
Сезон 2010
Серия 30
27 июля 2010
Power of the Soul! Los Lobos, Attack!
Сезон 2010
Серия 31
3 августа 2010
Stark, the Lone Battle
Сезон 2010
Серия 32
10 августа 2010
Chain of Sacrifice...Halibel's Past
Сезон 2010
Серия 33
17 августа 2010
The Hundred-Year Grudge...Hiyori's Revenge
Сезон 2010
Серия 34
24 августа 2010
Ichigo's Return! Protect Karakura Town
Сезон 2010
Серия 35
31 августа 2010
Side Story! Ichigo and the Magic Lamp
Сезон 2010
Серия 36
7 сентября 2010
The Final Trump Card! Ichigo, Towards the Decisive Battle
Сезон 2010
Серия 37
14 сентября 2010
Byakuya vs. Kenpachi?! The Melee Commences
Сезон 2010
Серия 38
21 сентября 2010
For the Sake of Justice?! The Man Who Deserted the Shinigami
Сезон 2010
Серия 39
28 сентября 2010
Desperate Struggle with Aizen! Hirako, Shikai!
Сезон 2010
Серия 40
5 октября 2010
All Out War! Aizen vs. Shinigami
Сезон 2010
Серия 41
12 октября 2010
Blade of Hatred! Hitsugaya, Enraged!
Сезон 2010
Серия 42
19 октября 2010
The Sealed Genryūsai
Сезон 2010
Серия 43
26 октября 2010
It's All A Trap...Engineered Bonds!
Сезон 2010
Серия 44
2 ноября 2010
The Shocking Truth...The Mysterious Power Within Ichigo!
Сезон 2010
Серия 45
9 ноября 2010
The Extending Blade?! Ichigo vs. Gin!
Сезон 2010
Серия 46
16 ноября 2010
Film! Festival! Shinigami Film Festival!
Сезон 2010
Серия 47
23 ноября 2010
Theatre Opening Commemoration! Hell Chapter・Prologue
Сезон 2010
Серия 48
30 ноября 2010
Urahara Appears! Stop Aizen!
Сезон 2010
Серия 49
7 декабря 2010
Ichigo Loses His Fighting Spirit!? Gin's Expectation!
Сезон 2010
Серия 50
14 декабря 2010
The Final Getsuga Tenshō!? Ichigo's Training!
Сезон 2010
Серия 51
21 декабря 2010
