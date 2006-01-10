Меню
Блич 2004 - 2024 2006 сезон
Bleach
12+
Премьера сезона
10 января 2006
Год выпуска
2006
Количество серий
46
Продолжительность сезона
23 часа 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2006-го сезона сериала «Блич»
Rukia's Resolution, Ichigo's Feelings
Сезон 2006
Серия 1
10 января 2006
New School Term, Renji has come to the Material world?!
Сезон 2006
Серия 2
17 января 2006
Creeping Terror, the Second Victim
Сезон 2006
Серия 3
24 января 2006
Break Through! The Trap Hidden in the Labyrinth
Сезон 2006
Серия 4
31 января 2006
Death Game! The Missing Classmate
Сезон 2006
Серия 5
7 февраля 2006
True Identity of the Devil, the Secret which is Revealed
Сезон 2006
Серия 6
14 февраля 2006
Baunt! The Soul Hunters
Сезон 2006
Серия 7
14 февраля 2006
Return of Rukia! The Substitute Team Revival
Сезон 2006
Серия 8
21 февраля 2006
The Moment of Collision!! An Evil Hand Draws Near to the Quincy
Сезон 2006
Серия 9
7 марта 2006
Water Attack! Escape from the Shutdown Hospital
Сезон 2006
Серия 10
14 марта 2006
Gathering at the Place of Destiny! The Man who makes his Move
Сезон 2006
Серия 11
28 марта 2006
Memories of an Eternally Living Clan
Сезон 2006
Серия 12
28 марта 2006
Earth-Shattering Event at 11th Division! The Shinigami that Rises Again
Сезон 2006
Серия 13
4 апреля 2006
Crashing Force! Friido vs. Zangetsu
Сезон 2006
Серия 14
4 апреля 2006
Vanishing Grudge! The Shinigami that Kenpachi cut down
Сезон 2006
Серия 15
11 апреля 2006
Shocking Revelations for the Gotei 13 Divisions!! The Truth Buried in History
Сезон 2006
Серия 16
2 мая 2006
Yoshino's decision of death
Сезон 2006
Серия 17
9 мая 2006
Assault from a formidable enemy! A tiny final line of defense?!
Сезон 2006
Серия 18
16 мая 2006
Hitsugaya Moves! The Attacked City
Сезон 2006
Серия 19
23 мая 2006
Ichigo vs. Daruku! The Appearance of the Faded Darkness
Сезон 2006
Серия 20
30 мая 2006
Grey Shadow, the Secret of the Doll
Сезон 2006
Серия 21
6 июня 2006
Breaking Up of the Substitute Team? The Betrayal of Rukia
Сезон 2006
Серия 22
13 июня 2006
Battle of Tears! Rukia vs. Orihime
Сезон 2006
Серия 23
13 июня 2006
Rangiku dances! Cut down the invisible enemy
Сезон 2006
Серия 24
20 июня 2006
Byakuya assembles! The Gotei 13 divisions make their move
Сезон 2006
Серия 25
4 июля 2006
Annihilation of the Vice-Captains!? Trap in the Underground Cave
Сезон 2006
Серия 26
11 июля 2006
Rematch?! Ishida vs. Nemu
Сезон 2006
Серия 27
18 июля 2006
Abarai Renji, Soul of Bankai!
Сезон 2006
Серия 28
25 июля 2006
Shinigami and Quincy, the Reviving Power
Сезон 2006
Серия 29
1 августа 2006
Enter the World of the Shinigami, Again
Сезон 2006
Серия 30
8 августа 2006
Assault of the Bounts! Chaos in the Gotei 13 Divisions
Сезон 2006
Серия 31
15 августа 2006
Hitsugaya's Resolution! The Moment of Conflict Approaches
Сезон 2006
Серия 32
22 августа 2006
Byakuya Takes the Field! Dance of the Wind-Splitting Cherry Blossoms
Сезон 2006
Серия 33
5 сентября 2006
Ichigo・Byakuya・Kariya, Battle of the Three Extremes!
Сезон 2006
Серия 34
12 сентября 2006
Hitsugaya moves out! Cut down the enemy in the forest.
Сезон 2006
Серия 35
19 сентября 2006
Clash! Zaraki Kenpachi vs. Ichinose Maki
Сезон 2006
Серия 36
4 октября 2006
Shinigami vs. Shinigami! The Uncontrollable Power
Сезон 2006
Серия 37
11 октября 2006
Soi Fong dies? The Last of the Secret Mobile Corps
Сезон 2006
Серия 38
18 октября 2006
Mayuri's Bankai! Sawatari* Clash of the Demon
Сезон 2006
Серия 39
1 ноября 2006
The Last Quincy! The Exploding Power
Сезон 2006
Серия 40
8 ноября 2006
Ishida, exceeding the limits to attack!
Сезон 2006
Серия 41
15 ноября 2006
10th Division's Death Struggle! The Release of Hyourinmaru
Сезон 2006
Серия 42
22 ноября 2006
Kariya! Countdown to the Detonation
Сезон 2006
Серия 43
29 ноября 2006
Life and Revenge! Ishida, the Ultimate Choice
Сезон 2006
Серия 44
6 декабря 2006
The Swung-Down Edge! The Moment of Ruin
Сезон 2006
Серия 45
13 декабря 2006
The Wailing Bount! The Last Clash
Сезон 2006
Серия 46
20 декабря 2006
