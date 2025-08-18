Меню
Блич
Статьи
Статьи о сериале «Блич»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Статьи о сериале «Блич»
Вся информация о сериале
«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия
Кстати, создатель изначально рассматривал другие варианты.
Написать
18 августа 2025 20:03
Умерла эпоха: «Наруто», «Блича» и «Ван-Писа» больше нет в списке лучших аниме в истории — зато «Атака титанов» подбирается к топ-3
Вкусы зрителей в последние годы кардинально изменились.
20 комментариев
23 июня 2025 21:32
4 000 000 000 часов на троих: в топ-3 самых популярных аниме в истории неочевидный лидер — хотя цифры говорят об обратном
Чтобы посмотреть их все от начала до конца вам понадобится отпуск. И, возможно, не один.
7 комментариев
22 июня 2025 12:19
Полторы сотни серий аниме «Блич» — это филлеры, но просмотра достойны единицы: вот 7 арок, которые не хуже канона
Их точно создавали не с мыслью: «делаем обывателям, чтобы включить на фон».
1 комментарий
26 апреля 2025 10:52
