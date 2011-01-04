Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Блич 2004 - 2024 2011 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Блич
Сезоны
Сезон 2011
Bleach
12+
Название
#303 - #354
Премьера сезона
4 января 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
52
Продолжительность сезона
26 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2011-го сезона сериала «Блич»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 2004
Сезон 2005
Сезон 2006
Сезон 2007
Сезон 2008
Сезон 2009
Сезон 2010
Сезон 2011
Сезон 2012
Real World and Shinigami! The New Year Special!
Сезон 2011
Серия 1
4 января 2011
Gaiden Again! This Time's Enemy is a Monster?
Сезон 2011
Серия 2
11 января 2011
Delusion Roars! Hisagi, Towards the Hot Springs Inn!
Сезон 2011
Серия 3
18 января 2011
For the Sake of Protecting! Ichigo vs. Tensa Zangetsu!
Сезон 2011
Серия 4
25 января 2011
Emergency Situation! Aizen, New Evolution!
Сезон 2011
Серия 5
1 февраля 2011
Goodbye...Rangiku
Сезон 2011
Серия 6
8 февраля 2011
Fierce Fighting Conclusion! Release, the Final Getsuga Tenshō!
Сезон 2011
Серия 7
15 февраля 2011
Ichigo's Resolution
Сезон 2011
Серия 8
22 февраля 2011
The Soul Detective ・ Karakuraizer Takes Off Again!
Сезон 2011
Серия 9
1 марта 2011
Inauguration! The Brand New 2nd Division Captain!
Сезон 2011
Серия 10
8 марта 2011
The Man Who Takes Command of the 11th Division!
Сезон 2011
Серия 11
15 марта 2011
Secret of a Beautiful Office Lady
Сезон 2011
Серия 12
22 марта 2011
Yachiru's Friend! The Shinigami of Justice Appears!
Сезон 2011
Серия 13
29 марта 2011
Hitsugaya Toushirou's Day Off!
Сезон 2011
Серия 14
5 апреля 2011
Gotei 13 Invading Army Arc! Unusual Incident in Seireitei?!
Сезон 2011
Серия 15
12 апреля 2011
Battle With Comrades! Renji vs. Rukia?!
Сезон 2011
Серия 16
19 апреля 2011
Ichigo's Capture Net!
Сезон 2011
Серия 17
26 апреля 2011
Gotei 13, Gathering in the Real World!
Сезон 2011
Серия 18
3 мая 2011
Showdown of Mutual Self, Ikkaku vs. Ikkaku!
Сезон 2011
Серия 19
10 мая 2011
Clash! Rukia vs. Rukia!
Сезон 2011
Серия 20
17 мая 2011
Protect Ichigo! Nozomi's Determination
Сезон 2011
Серия 21
24 мая 2011
Recapture Seireitei!
Сезон 2011
Серия 22
31 мая 2011
For the Sake of the Believers! Byakuya vs. Hitsugaya!
Сезон 2011
Серия 23
7 июня 2011
The Two Hinamori, Hitsugaya's Resolution
Сезон 2011
Серия 24
14 июня 2011
Pride of the Kuchiki Family! Byakuya vs. Byakuya!
Сезон 2011
Серия 25
21 июня 2011
Defeat Kageroza! Shinigami, All-Out War!
Сезон 2011
Серия 26
28 июня 2011
The Forbidden Research...Nozomi's Hidden Secret!
Сезон 2011
Серия 27
5 июля 2011
I Want to Live...! Nozomi's Zanpakutō
Сезон 2011
Серия 28
12 июля 2011
For the Sake of Fighting! The Awakening Nozomi!
Сезон 2011
Серия 29
19 июля 2011
The Most Evil Reigai, Appears in the Real World!
Сезон 2011
Серия 30
26 июля 2011
Destroy Nozomi?! Genryusai's Decision
Сезон 2011
Серия 31
2 августа 2011
The Depleting Reiatsu! Ichigo, Death Struggle of the Soul!
Сезон 2011
Серия 32
9 августа 2011
Hiding in the Precipice World? Ichigo is Alone?!
Сезон 2011
Серия 33
16 августа 2011
Pursue Kageroza! Technological Development Department, Infiltration!
Сезон 2011
Серия 34
23 августа 2011
The Developer of the Modified Souls
Сезон 2011
Серия 35
30 августа 2011
Kon's Thoughts, Nozomi's Thoughts
Сезон 2011
Серия 36
6 сентября 2011
Protect Ichigo! The Bonds of Friendship
Сезон 2011
Серия 37
13 сентября 2011
Reigai vs. Original, The Fierce Fighting for Gambled Pride!
Сезон 2011
Серия 38
20 сентября 2011
Invading Army Arc, Final Conclusion!
Сезон 2011
Серия 39
27 сентября 2011
Thank You
Сезон 2011
Серия 40
4 октября 2011
3rd Year High School Student! Dressed Up, and a New Chapter Begins!
Сезон 2011
Серия 41
11 октября 2011
A Dispute in School?! Ichigo and Uryuu, Fight Together!
Сезон 2011
Серия 42
18 октября 2011
Uryuu is Attacked, A Threat Draws Near the Friends!
Сезон 2011
Серия 43
25 октября 2011
The Fullbring User - Kugo Ginjo
Сезон 2011
Серия 44
1 ноября 2011
A Creeping Danger in the Kurosaki Family?! Ichigo's Confusion!
Сезон 2011
Серия 45
8 ноября 2011
Power of the Substitute Badge, Ichigo's 'Pride'!
Сезон 2011
Серия 46
15 ноября 2011
Next Target, The Devil's Hand Aims at Orihime!
Сезон 2011
Серия 47
22 ноября 2011
The Man Who Killed A Shinigami Substitute?! Tsukishima Makes His Move
Сезон 2011
Серия 48
29 ноября 2011
Fullbring, The Detested Power!
Сезон 2011
Серия 49
6 декабря 2011
Tsukishima Attacks! The Training Has Been Thwarted
Сезон 2011
Серия 50
13 декабря 2011
Ichigo, Mastering the Fullbring!
Сезон 2011
Серия 51
20 декабря 2011
Ichigo vs. Ginjo! To the Game's Space
Сезон 2011
Серия 52
27 декабря 2011
График выхода всех сериалов
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида
С Юрием Стояновым выйдет сразу две премьеры: запомните оба сериала, ведь участие актера — знак качества
В «Прометее» есть отсылка не только к «Чужому», но и к другому шедевру Скотта: правда, только на Blu-ray
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
«Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге
«Муля, тебе вредно много жидкости»: только рожденные в СССР вспомнят 5 фильмов по аппаратам с газировкой (тест)
«Долгую прогулку» сейчас все вычислят: а вы взгляните на 5 других экранизаций Кинга — и вспомните название романа (тест)
«А зори здесь тихие» — классика СССР, но был и другой проект: фильм с рейтингом 8.1 при участии Warner Bros — даже мелькнул молодой Кеосаян
Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1
«Отдельное спасибо оператору»: военная драма с Безруковым и Кологривым за день собрала 30+ млн рублей — фанаты сериала «СМЕРШ» оценят
«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667