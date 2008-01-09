Меню
Блич 2004 - 2024 2008 сезон
К сожалению, постер отсутствует
Bleach
Список серий 2008-го сезона сериала «Блич»
Rukia Retaliates! Release the Desperate Kidou
Сезон 2008
Серия 1
9 января 2008
Ishida & Pesshe, the United Attack of Friendship
Сезон 2008
Серия 2
16 января 2008
Ishida's Trump Card, Seele Schneider
Сезон 2008
Серия 3
23 января 2008
Right Arm of the Giant, Left Arm of the Devil
Сезон 2008
Серия 4
30 января 2008
Sado Yasutora dies! Orihime's Tears
Сезон 2008
Серия 5
6 февраля 2008
Testament - Your Heart is Right Here...
Сезон 2008
Серия 6
13 февраля 2008
The Cruel Arrancar, Ulquiorra's Provocation
Сезон 2008
Серия 7
20 февраля 2008
Syazel Aporro Laughs, the Net Trapping Renji is Complete
Сезон 2008
Серия 8
27 февраля 2008
Shinigami and Quincy, the Battle with Madness
Сезон 2008
Серия 9
5 марта 2008
Ishida's Strategy, the 20-second Offense and Defense
Сезон 2008
Серия 10
12 марта 2008
The Murderous Intent Boils! The Joyful Grimmjow
Сезон 2008
Серия 11
19 марта 2008
Desperate Effort vs. Desperate Effort! The Hollowized Ichigo
Сезон 2008
Серия 12
9 апреля 2008
The Moment of Conclusion, the End of Grimmjow
Сезон 2008
Серия 13
16 апреля 2008
The New Captain Appears! His name is Shusuke Amagai
Сезон 2008
Серия 14
23 апреля 2008
New Development, the Dangerous Transfer Student Appears!
Сезон 2008
Серия 15
7 мая 2008
Desperate Struggle Under the Moonlit Night, the Mysterious Assassin and Zanpakutō
Сезон 2008
Серия 16
14 мая 2008
Kenryu, the Profusion of Blooming Crimson Flowers
Сезон 2008
Серия 17
21 мая 2008
Kibune Goes to War! The Violent Wind that Rages
Сезон 2008
Серия 18
28 мая 2008
The Appearance of the Great Evil! The Darkness in the House of Kasumioji
Сезон 2008
Серия 19
4 июня 2008
Break the Mirror's Boundary! Ichigo's Captivity
Сезон 2008
Серия 20
11 июня 2008
The Revenging Assassin, Ichigo is Targeted
Сезон 2008
Серия 21
18 июня 2008
Mystery! The Sword-Consuming Assassin
Сезон 2008
Серия 22
25 июня 2008
The Reversal of Rukia, the Rampaging Blade
Сезон 2008
Серия 23
25 июня 2008
The Nightmare Which is Shown, Ichigo's Inside the Mirror
Сезон 2008
Серия 24
2 июля 2008
Confrontation?! Amagai vs. Gotei 13
Сезон 2008
Серия 25
9 июля 2008
The Princess' Decision, the Sorrowful Blade
Сезон 2008
Серия 26
16 июля 2008
The 2nd Division Sorties! Ichigo is Surrounded
Сезон 2008
Серия 27
23 июля 2008
Amagai's True Strength, zanpakutō is released!
Сезон 2008
Серия 28
30 июля 2008
The Darkness Which Moves! Kibune's True Colors
Сезон 2008
Серия 29
6 августа 2008
Kira and Kibune, Offense and Defense of the 3rd Division
Сезон 2008
Серия 30
20 августа 2008
Ice and Flame! Fierce Fight of Amagai vs. Hitsugaya
Сезон 2008
Серия 31
27 августа 2008
Sortie Orders! Suppress the House of Kasumiōji
Сезон 2008
Серия 32
3 сентября 2008
Ichigo Rages! The Assassin's Secret
Сезон 2008
Серия 33
10 сентября 2008
Duel! Amagai vs. Ichigo
Сезон 2008
Серия 34
17 сентября 2008
The Fallen Shinigami's Pride
Сезон 2008
Серия 35
7 октября 2008
Hueco Mundo Chapter, Restart!
Сезон 2008
Серия 36
14 октября 2008
Szayel Aporro's Theater
Сезон 2008
Серия 37
21 октября 2008
Nel's Secret, a Big-Breasted Beauty Joins the Battle!?
Сезон 2008
Серия 38
29 октября 2008
The Irresistable, Puppet Show of Terror
Сезон 2008
Серия 39
4 ноября 2008
Neliel's Past
Сезон 2008
Серия 40
11 ноября 2008
The Ultimate Union! Pesche's Seriousness
Сезон 2008
Серия 41
18 ноября 2008
Joining the Battle! The Strongest Shinigami Army Appears
Сезон 2008
Серия 42
25 ноября 2008
Byakuya's Bankai, the Quiet Anger
Сезон 2008
Серия 43
2 декабря 2008
The Two Scientists, Mayuri's Trap
Сезон 2008
Серия 44
9 декабря 2008
The Resurrecting Szayel Aporro
Сезон 2008
Серия 45
16 декабря 2008
The Hardest Body!? Cut Down Nnoitra
Сезон 2008
Серия 46
23 декабря 2008
