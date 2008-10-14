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Постер к 10-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 10

Блич , 10 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 14 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 10-й сезон сериала «Блич »

В 10-м сезоне сериала «Блич» синигами из Общества душ продолжают воевать с арранкарами из Эспады. Сезон начинается с грандиозной битвы между главным героем Ичиго и одним из приспешников Эспады – Гриммджоу. Но когда победа кажется уже близкой, в городе вдруг появляется более сильный противник. Нойтра Гилга нападает на Ичиго и его команду, а заодно убивает и своего предшественника Гриммджоу. Ребята понимают, что он – Эспада пятого уровня, сталкиваться с такой огромной темной силой им еще не приходилось. Орихиме пытается помочь вымотанному в сражении Ичиго, но сама оказывается в опасности.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Hueco Mundo Chapter, Restart!
Сезон 10 Серия 1
14 октября 2008
Szayel Aporro's Theater
Сезон 10 Серия 2
21 октября 2008
Nel's Secret, a Big-Breasted Beauty Joins the Battle!?
Сезон 10 Серия 3
29 октября 2008
The Irresistable, Puppet Show of Terror
Сезон 10 Серия 4
4 ноября 2008
Neliel's Past
Сезон 10 Серия 5
11 ноября 2008
The Ultimate Union! Pesche's Seriousness
Сезон 10 Серия 6
18 ноября 2008
Joining the Battle! The Strongest Shinigami Army Appears
Сезон 10 Серия 7
25 ноября 2008
Byakuya's Bankai, the Quiet Anger
Сезон 10 Серия 8
2 декабря 2008
The Two Scientists, Mayuri's Trap
Сезон 10 Серия 9
9 декабря 2008
The Resurrecting Szayel Aporro
Сезон 10 Серия 10
16 декабря 2008
The Hardest Body!? Cut Down Nnoitra
Сезон 10 Серия 11
23 декабря 2008
Nnoitra Released! Multiplying Arms
Сезон 10 Серия 12
6 января 2009
Fierce Fighting Conclusion! Who's the Strongest
Сезон 10 Серия 13
13 января 2009
Karakura Town Gathers! Aizen Versus Shinigami
Сезон 10 Серия 14
20 января 2009
Ichigo's Seppuku Persuasion Strategy
Сезон 10 Серия 15
27 января 2009
Thump! A Kemari Tournament Filled with Hollows
Сезон 10 Серия 16
3 февраля 2009
График выхода всех сериалов
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