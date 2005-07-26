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Постер к 3-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 3

Блич , 3 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 26 июля 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Блич »

В 3-м сезоне сериала «Блич» одноклассники Ичиго пытаются добраться до синигами Рукии. Для этого Орихиме придумывает план: она и Исида должны сами замаскироваться под богов смерти. Однако план проваливается, и они оказываются в плену у капитана Куроцуче. Выясняется, что Исида обладает способностями, которые могут быть интересны синигами. В это время главный герой сериала Ичиго познает грани своей силы. Управляться с энергией его учит бывший капитан второго отряда «Готея-13» Йоруичи. Рукия по-прежнему находится в заключении, ожидая помощи своих друзей. В камере она видит вещие сны.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Yoruichi, Master of Speed, dances!
Сезон 3 Серия 1
26 июля 2005
The Despicable Shinigami
Сезон 3 Серия 2
2 августа 2005
Ishida, Limits of Power!
Сезон 3 Серия 3
9 августа 2005
Overcome the Limits!
Сезон 3 Серия 4
16 августа 2005
Authentic Records! School of Shinigami
Сезон 3 Серия 5
23 августа 2005
The Avengers
Сезон 3 Серия 6
30 августа 2005
Hitsugaya roars!
Сезон 3 Серия 7
6 сентября 2005
Rukia's Nightmare
Сезон 3 Серия 8
13 сентября 2005
The Awakening Lion
Сезон 3 Серия 9
20 сентября 2005
Morning of the Sentence
Сезон 3 Серия 10
27 сентября 2005
Renji, Oath of the Soul! Death Match with Byakuya
Сезон 3 Серия 11
4 октября 2005
Ichimaru Gin's Temptation, Resolution of Destruction
Сезон 3 Серия 12
4 октября 2005
An Accomplished Oath! Get back Rukia!
Сезон 3 Серия 13
18 октября 2005
The Strongest Shinigami! Ultimate confrontation between teacher and student
Сезон 3 Серия 14
25 октября 2005
Supersonic Battle! Determine the Goddess of Chivalry
Сезон 3 Серия 15
1 ноября 2005
One Thousand Cherry Blossoms, Crushed! Zangetsu Thrusts Through the Sky
Сезон 3 Серия 16
8 ноября 2005
Unseal! The Black Blade, the Miraculous Power
Сезон 3 Серия 17
15 ноября 2005
Conclusion of the Death Match! White pride and black desire
Сезон 3 Серия 18
22 ноября 2005
Truth of Despair, the Dagger that has been Brandished
Сезон 3 Серия 19
6 декабря 2005
Aizen stands out! His Terrifying Ambition
Сезон 3 Серия 20
13 декабря 2005
Congress Together! The Strongest Shinigami Organization
Сезон 3 Серия 21
20 декабря 2005
Rukia's Resolution, Ichigo's Feelings
Сезон 3 Серия 22
10 января 2006
График выхода всех сериалов
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