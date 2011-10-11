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Постер к 16-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 16

Блич , 16 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 16
Название Cезон 16
Премьера сезона 11 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 24
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 16-й сезон сериала «Блич »

В 16-м сезоне сериала «Блич» Ичиго лишается своего дара. Уже больше года он вынужден жить жизнью обычного школьника, не видя призраков и не сражаясь с силами зла. Однако Общество душ не оставляет бывшего синигами в покое. За парнем начинают охотиться сразу несколько загадочных незнакомцев, у каждого из которых есть свой мотив. С ним связывается человек по имени Куго Гинджу, интересующийся кое-кем из его близких людей. Тем временем кто-то преследует самого Ичиго и его друзей. Пытаясь защитить его, Урю оказывается в больничной палате. Теперь Ичиго придется выбрать свой путь: остаться в стороне или вернуть силы и выступить против зла?

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
3rd Year High School Student! Dressed Up, and a New Chapter Begins!
Сезон 16 Серия 1
11 октября 2011
A Dispute in School?! Ichigo and Uryuu, Fight Together!
Сезон 16 Серия 2
18 октября 2011
Uryuu is Attacked, A Threat Draws Near the Friends!
Сезон 16 Серия 3
25 октября 2011
The Fullbring User - Kugo Ginjo
Сезон 16 Серия 4
1 ноября 2011
A Creeping Danger in the Kurosaki Family?! Ichigo's Confusion!
Сезон 16 Серия 5
8 ноября 2011
Power of the Substitute Badge, Ichigo's 'Pride'!
Сезон 16 Серия 6
15 ноября 2011
Next Target, The Devil's Hand Aims at Orihime!
Сезон 16 Серия 7
22 ноября 2011
The Man Who Killed A Shinigami Substitute?! Tsukishima Makes His Move
Сезон 16 Серия 8
29 ноября 2011
Fullbring, The Detested Power!
Сезон 16 Серия 9
6 декабря 2011
Tsukishima Attacks! The Training Has Been Thwarted
Сезон 16 Серия 10
13 декабря 2011
Ichigo, Mastering the Fullbring!
Сезон 16 Серия 11
20 декабря 2011
Ichigo vs. Ginjo! To the Game's Space
Сезон 16 Серия 12
27 декабря 2011
The Shinigami Enter Battle! Seireitei Also Has a New Year Special!
Сезон 16 Серия 13
10 января 2012
Foe or Friend?! Ginjo's Unseen Heart!
Сезон 16 Серия 14
17 января 2012
Creeping Menace...Tsukishima's Ability!
Сезон 16 Серия 15
24 января 2012
Clash?! Xcution Attacks Ginjo
Сезон 16 Серия 16
31 января 2012
The Sorrowful Battle! Ichigo vs. Sado & Orihime!
Сезон 16 Серия 17
7 февраля 2012
Ichigo vs Uryu?! Who is the Traitor?!
Сезон 16 Серия 18
14 февраля 2012
A New Appearance! Meet the Gotei 13!
Сезон 16 Серия 19
21 февраля 2012
Revival! Substitute Shinigami･Ichigo Kurosaki!
Сезон 16 Серия 20
28 февраля 2012
Fierce Fight! Shinigami vs. XCUTION!
Сезон 16 Серия 21
6 марта 2012
Desperate Struggle!? Byakuya's Troubled Memories
Сезон 16 Серия 22
13 марта 2012
Ichigo vs. Ginjo! Secret of the Substitute Badge
Сезон 16 Серия 23
20 марта 2012
Changing History, Unchanging Heart
Сезон 16 Серия 24
27 марта 2012
График выхода всех сериалов
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