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Постер к 17-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 17

Блич , 17 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 17
Название Cезон 17
Премьера сезона 10 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 23
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 17-й сезон сериала «Блич »

В 17-м сезоне сериала «Блич» действие разворачивается через две недели после последнего сражения Ичиго с Гинджу. В центре событий оказывается младшая сестра Ичиго Куросаки – Карин. В юной девушке неожиданно пробуждается семейный дар, теперь она вместо своего брата должна успокаивать потерянные души, блуждающие по нашему миру. Над Землей повисает новая угроза, и в борьбе с ней Тринадцать отрядов не обойдутся без способностей Карин. Одновременно героиня борется со своими чувствами к капитану Десятого отряда придворной стражи Тоширо Хицугае. Она уже давно не может признаться ему в любви, но теперь пришло время для активных действий.

График выхода новых серий Блич 17 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
The Blood Warfare
Сезон 17 Серия 1
10 октября 2022
Foundation Stones
Сезон 17 Серия 2
17 октября 2022
March of the Starcross
Сезон 17 Серия 3
24 октября 2022
Kill the Shadow
Сезон 17 Серия 4
31 октября 2022
Wrath as a Lightning
Сезон 17 Серия 5
7 ноября 2022
The Fire
Сезон 17 Серия 6
14 ноября 2022
Born in the Dark
Сезон 17 Серия 7
21 ноября 2022
The Shooting Star Project (Zero Mix)
Сезон 17 Серия 8
28 ноября 2022
The Drop
Сезон 17 Серия 9
5 декабря 2022
The Battle
Сезон 17 Серия 10
12 декабря 2022
Everything But The Rain
Сезон 17 Серия 11
19 декабря 2022
Everything But the Rain: June Truth
Сезон 17 Серия 12
26 декабря 2022
The Blade is Me
Сезон 17 Серия 13
26 декабря 2022
The Last 9 Days
Сезон 17 Серия 14
8 июля 2023
Peace from Shadows
Сезон 17 Серия 15
15 июля 2023
The Fundamental Virulence
Сезон 17 Серия 16
22 июля 2023
Heart of Wolf
Сезон 17 Серия 17
29 июля 2023
Rages at Ringside
Сезон 17 Серия 18
5 августа 2023
The White Haze
Сезон 17 Серия 19
12 августа 2023
Episode 20
Сезон 17 Серия 20
19 августа 2023
Episode 21
Сезон 17 Серия 21
26 августа 2023
Episode 22
Сезон 17 Серия 22
9 сентября 2023
Episode 23
Сезон 17 Серия 23
16 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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