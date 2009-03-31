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Постер к 12-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 12

Блич , 12 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 31 марта 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 17
Продолжительность сезона 8 часов 30 минут
О чем 12-й сезон сериала «Блич »

В 12-м сезоне сериала «Блич» повествование возвращается в современность. Ичиго, Исида и Чад вновь покидают мир живых, чтобы сразиться с арранкарами на их территории – в Уэко Мундо. Однако теперь внимание сосредоточено не на их приключениях, а на событиях, происходящих в это время в их родном городе Каракуре. Без защиты Ичиго это место подвергается многочисленным атакам Пустых и нуждается в защите. Сосуке Айзен хочет устроить в нем базу для борьбы с Обществом душ. Каракура придумывает решение: он собирает команду «супергероев» из синигами и примкнувших к ним арранкаров. В том числе в нее входит небезызвестный Кон.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
The Soul Burial Detective, Karakuraizer is Born
Сезон 12 Серия 1
31 марта 2009
Karakuraizer's Last Day
Сезон 12 Серия 2
7 апреля 2009
Defend Karakura Town! Entire Appearance of the Shinigami
Сезон 12 Серия 3
14 апреля 2009
Elite! The Four Shinigami
Сезон 12 Серия 4
21 апреля 2009
Beautiful Little Devil Charlotte
Сезон 12 Серия 5
28 апреля 2009
Kira, The Battle Within Despair
Сезон 12 Серия 6
5 мая 2009
Hisagi's Shikai! The Name is...
Сезон 12 Серия 7
12 мая 2009
Ikkaku Falls! The Shinigami's Crisis
Сезон 12 Серия 8
19 мая 2009
The Full Showdown! Shinigami vs. Espada
Сезон 12 Серия 9
26 мая 2009
The Most Evil Tag!? Soi Fon & Ōmaeda
Сезон 12 Серия 10
2 июня 2009
A Miraculous Body! Ggio Releases
Сезон 12 Серия 11
9 июня 2009
3 vs. 1 Battle! Rangiku's Crisis
Сезон 12 Серия 12
16 июня 2009
All Vice-Captains Annihilated! The Terrifying Demonic Beast
Сезон 12 Серия 13
23 июня 2009
Fierce Fighting Concludes? Towards a New Battle!
Сезон 12 Серия 14
30 июня 2009
Wonderful Error
Сезон 12 Серия 15
7 июля 2009
Summer! Sea! Swimsuit Festival!!
Сезон 12 Серия 16
14 июля 2009
Cry of the Soul? The Rug Shinigami is Born!
Сезон 12 Серия 17
21 июля 2009
График выхода всех сериалов
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