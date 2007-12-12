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Постер к 8-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 8

Блич , 8 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 12 декабря 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 16
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 8-й сезон сериала «Блич »

В 8-м сезоне сериала «Блич» злодей Сосуке Айзен объединяет десять самых сильных арранкаров в группу Эспада. Каждый из ее участников, по древней легенде, символизирует один из аспектов Смерти. Лучшая подруга Ичиго Орихиме Иноуэ по-прежнему находится в заточении у арранкаров. Героям предстоит непростое и жестокое сражение за ее жизнь, а также за будущее всех синигами. Один из членов Эспады Дордони открыта нападает на Ичиго, вынуждая его использовать свой банкай – духовный меч синигами. Благодаря этой скрытой силе Ичиго и его друзьям удается победить в схватке, но война только начинается.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Ichigo Strikes Back! This is my Bankai
Сезон 8 Серия 1
12 декабря 2007
The Devilish Research! Szayel Aporro's Plan
Сезон 8 Серия 2
19 декабря 2007
Rukia and Kaien, the Sorrowful Reunion
Сезон 8 Серия 3
26 декабря 2007
Rukia Retaliates! Release the Desperate Kidou
Сезон 8 Серия 4
9 января 2008
Ishida & Pesshe, the United Attack of Friendship
Сезон 8 Серия 5
16 января 2008
Ishida's Trump Card, Seele Schneider
Сезон 8 Серия 6
23 января 2008
Right Arm of the Giant, Left Arm of the Devil
Сезон 8 Серия 7
30 января 2008
Sado Yasutora dies! Orihime's Tears
Сезон 8 Серия 8
6 февраля 2008
Testament - Your Heart is Right Here...
Сезон 8 Серия 9
13 февраля 2008
The Cruel Arrancar, Ulquiorra's Provocation
Сезон 8 Серия 10
20 февраля 2008
Syazel Aporro Laughs, the Net Trapping Renji is Complete
Сезон 8 Серия 11
27 февраля 2008
Shinigami and Quincy, the Battle with Madness
Сезон 8 Серия 12
5 марта 2008
Ishida's Strategy, the 20-second Offense and Defense
Сезон 8 Серия 13
12 марта 2008
The Murderous Intent Boils! The Joyful Grimmjow
Сезон 8 Серия 14
19 марта 2008
Desperate Effort vs. Desperate Effort! The Hollowized Ichigo
Сезон 8 Серия 15
9 апреля 2008
The Moment of Conclusion, the End of Grimmjow
Сезон 8 Серия 16
16 апреля 2008
График выхода всех сериалов
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