Zangetsu [смотрит на небо; думая] Ичиго... ты знаешь, как я ненавижу дождь? И в этом мире тоже идёт дождь. Если твоё сердце тревожно, небо становится облачным. Если ты горюешь, дождь начнёт идти очень легко.

[пауза]

Zangetsu Интересно, сможешь ли ты понять... страх быть под дождём в этом одиоком мире... Чтобы остановить этот дождь, я дам тебе любую силу, любую мощь. Если ты просто будешь верить в меня, я не позволю ни единой капле дождя упасть на этот мир.

[говорит вслух]