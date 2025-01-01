Рукия Kuchiki
[видя Клода в его 'плюшевом' теле] Он такой миленький.
[Клод издает недоуменный звук; внезапно Рукия хватает и обнимает его]
Рукия Kuchiki
[голос более высоким тоном] О, как я его люблю!
[теряя щекой его голову]
Рукия Kuchiki
Он точно такой же, как мой Чапи!
Кон
Эй, эй, эй, эй, эй! Какой смысл в этом? Я думал, что именно я тебе дороже всего! Как же любовь может быть такой жестокой?
[Рукия продолжает обнимать Клода]
Орехиме Иноуэ
[звуча извиняющимся тоном] Ты много значишь для меня, Рукия; но как бы мне ни хотелось, я не могу тебе отдать 'Клода'.
[ахает; лицо внезапно становится серьезным]
Орехиме Иноуэ
Мы обе хотим одного и того же мужчину; это любовный треугольник!
Кон
[прыгируя вверх и вниз] Я тоже хочу быть в этом любовном треугольнике! Я была уверена, что *я* - тот самый милый, утешающий персонаж, когда вдруг приходит беда! Меня выбросили, как старый ботинок! Выбросили на обочину! Отправили спать с рыбами! НЕТ!!!
[ продолжает плакать, катаясь по земле]