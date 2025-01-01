Меню
Цитаты из сериала Блич

Zangetsu [смотрит на небо; думая] Ичиго... ты знаешь, как я ненавижу дождь? И в этом мире тоже идёт дождь. Если твоё сердце тревожно, небо становится облачным. Если ты горюешь, дождь начнёт идти очень легко.
[пауза]
Zangetsu Интересно, сможешь ли ты понять... страх быть под дождём в этом одиоком мире... Чтобы остановить этот дождь, я дам тебе любую силу, любую мощь. Если ты просто будешь верить в меня, я не позволю ни единой капле дождя упасть на этот мир.
[говорит вслух]
Zangetsu Доверься мне, Ичиго. Пока я здесь, ты никогда не будешь сражаться один.
Kon Я должен пожаловаться на тебя в организацию по правам игрушечных животных!
Ichigo Kurosaki [к Ренджи] Меня зовут Ичиго. Я тот, кто тебя прибьёт. Как дела?
Ikkaku Madarame По крайней мере... скажи мне своё имя.
Ichigo Kurosaki Ичиго Куросаки.
Ikkaku Madarame Хмм, Ичиго? Неплохое имя.
Ichigo Kurosaki Считаешь? Никто мне раньше этого не говорил.
Ikkaku Madarame Да, говорят, что парни с Ичи в именах переполнены талантом и привлекательностью. По крайней мере, я так слышал...
Ikkaku Madarame Я третий флотский адъютант 11 отряда. Иккаку Мадараме! Ну, Ичи, как насчёт того, чтобы стать друзьями!
Ichigo Kurosaki Хмм! Этого не произойдёт...
Ичиго Куросаки Э-э.
[вытирает кровь]
Иккаку Мадараме Я не понимаю.
Ичиго Куросаки Хм?...
Иккаку Мадараме Ну, между нами есть какое-то расстояние, но только новичок, незнакомый с боем, позволил бы руке покинуть меч во время поединка!
Ичиго Куросаки Почему бы тебе просто не заткнуться?! Ладно? У меня кровь в глазах! Поэтому я просто остановился, чтобы вытереть её!
Иккаку Мадараме Даже поверхностные раны над глазом сильно кровоточат.
[снимает заглушку с конца своего эфеса]
Ичиго Куросаки [озадаченно] Мм!
Иккаку Мадараме [опуская пальцы в мазь внутри эфеса] Поэтому ты должен остановить кровотечение...
[распределяя мазь по своей ране]
Иккаку Мадараме ты не можешь просто вытереть её.
Ичиго Куросаки Эй! Это не честно! У тебя есть специальная мазь, чтобы остановить твое кровотечение!
Иккаку Мадараме Это вполне честно. Это называется быть подготовленным, ты идиот! Вместо того, чтобы жаловаться, ты должен аплодировать моему профессионализму!
Ичиго Куросаки Э-э...
Рукия Kuchiki [видя Клода в его 'плюшевом' теле] Он такой миленький.
[Клод издает недоуменный звук; внезапно Рукия хватает и обнимает его]
Рукия Kuchiki [голос более высоким тоном] О, как я его люблю!
[теряя щекой его голову]
Рукия Kuchiki Он точно такой же, как мой Чапи!
Кон Эй, эй, эй, эй, эй! Какой смысл в этом? Я думал, что именно я тебе дороже всего! Как же любовь может быть такой жестокой?
[Рукия продолжает обнимать Клода]
Орехиме Иноуэ [звуча извиняющимся тоном] Ты много значишь для меня, Рукия; но как бы мне ни хотелось, я не могу тебе отдать 'Клода'.
[ахает; лицо внезапно становится серьезным]
Орехиме Иноуэ Мы обе хотим одного и того же мужчину; это любовный треугольник!
Кон [прыгируя вверх и вниз] Я тоже хочу быть в этом любовном треугольнике! Я была уверена, что *я* - тот самый милый, утешающий персонаж, когда вдруг приходит беда! Меня выбросили, как старый ботинок! Выбросили на обочину! Отправили спать с рыбами! НЕТ!!!
[ продолжает плакать, катаясь по земле]
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Ричард Эпкар
Richard Epcar
Куинтон Флинн
Quinton Flynn
Masakazu Morita
Вик Миньона
Vic Mignogna
Johnny Yong Bosch
Мишель Руфф
Michelle Ruff
Стефани Шех
Stephanie Sheh
