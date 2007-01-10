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Постер к 6-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 6

Блич , 6 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 10 января 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 6-й сезон сериала «Блич »

В 6-м сезоне сериала «Блич» после всех своих опасных приключений Ичиго вновь возвращается в старшую школу. Но у него появляется и еще одна новая обязанность, помимо учебы. Теперь Общество душ официально признает его Заменителем Жнеца Душ, а значит, он вынужден жить между двумя мирами, оставаясь одновременно и обычным подростком, и синигами. Но это не обходится без последствий: Пустота внутри парня разрастается, и он уже не всегда может ее контролировать. Герой понимает, что она поглотит его целиком, если он срочно не примет меры. Тем временем Отдел исследований и разработок Общества душ обнаруживает странную активность в Каракуре.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Reopening of the Substitute Business! The Terrifying Transfer Student
Сезон 6 Серия 1
10 января 2007
Shock! The Father's True Character
Сезон 6 Серия 2
17 января 2007
The Commencement of War, the Vizards and the Arrancars
Сезон 6 Серия 3
24 января 2007
Prelude to the Apocalypse, The Arrancar Offensive
Сезон 6 Серия 4
31 января 2007
Reunion, Ichigo and Rukia
Сезон 6 Серия 5
7 февраля 2007
Mission! The Shinigamis Who Came
Сезон 6 Серия 6
14 февраля 2007
The Evil Eye, Aizen Again
Сезон 6 Серия 7
21 февраля 2007
Rukia's Battle Begins! The Freezing White Blade
Сезон 6 Серия 8
28 февраля 2007
Ikkaku's Bankai! The power that breaks everything
Сезон 6 Серия 9
7 марта 2007
Team Zaraki's Secret Story! The lucky men
Сезон 6 Серия 10
21 марта 2007
Hitsugaya scatters! The broken Hyourinmaru
Сезон 6 Серия 11
28 марта 2007
Clash! The Protector vs. the Bearer
Сезон 6 Серия 12
11 апреля 2007
Vizard! The Power of the Awakened
Сезон 6 Серия 13
18 апреля 2007
Ichigo, Complete Hollowification?!
Сезон 6 Серия 14
25 апреля 2007
Clash! The Black Bankai and the White Bankai
Сезон 6 Серия 15
2 мая 2007
Urgent Report! Aizen's Terrifying Plan
Сезон 6 Серия 16
9 мая 2007
Uryuu vs. Ryuuken! Clash of the Parent-Child Quincys
Сезон 6 Серия 17
16 мая 2007
Urahara's Decision, Orihime's Thoughts
Сезон 6 Серия 18
30 мая 2007
The Nightmare Arrancar! Team Hitsugaya moves out
Сезон 6 Серия 19
6 июня 2007
The Swooping Descent of the Dark Emissary! The Propagation of Malice
Сезон 6 Серия 20
13 июня 2007
The Invisible Enemy! Hitsugaya's Merciless Decision
Сезон 6 Серия 21
20 июня 2007
Rangiku's Tears, the Sorrowful Parting of Brother and Sister
Сезон 6 Серия 22
27 июня 2007
График выхода всех сериалов
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