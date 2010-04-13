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Постер к 14-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 14

Блич , 14 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 13 апреля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 51
Продолжительность сезона 25 часов 30 минут
О чем 14-й сезон сериала «Блич »

В 14-м сезоне сериала «Блич» Ичиго и его команде предстоит еще одна схватка с Улькиоррой – четвертым воином из армии Эспады. С каждой победой друзья приближаются к Сосуке Айзену, однако каждый новый противник оказывается сильнее предыдущего, и шансы синигами на победу становятся все меньше. Тем более на помощь этому мощному Пустому приходит песочный человек Баттикалоа, которому невозможно нанести повреждения обычным оружием и даже Духовным мечом. Только ледяной клинок Рукии способен его победить, но для этого девушке предстоит как-то к нему подобраться. Тем временем Ичиго ждет удар: Орихиме переходит на сторону врага.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Ichigo vs. Ulquiorra
Сезон 14 Серия 1
13 апреля 2010
Connected Hearts! The Left Fist Prepared for Death
Сезон 14 Серия 2
20 апреля 2010
Hatred and Jealousy, Orihime`s Dilemma
Сезон 14 Серия 3
27 апреля 2010
Ichigo and Uryū, Bonded Back to Back
Сезон 14 Серия 4
4 мая 2010
Beginning of Despair...Ichigo, the Unreachable Blade
Сезон 14 Серия 5
11 мая 2010
Ichigo Dies! Orihime, the Cry of Sorrow!!
Сезон 14 Серия 6
18 мая 2010
Ichigo vs. Ulquiorra, Conclusion!
Сезон 14 Серия 7
25 мая 2010
Fury of the Shark! Halibel Releases
Сезон 14 Серия 8
1 июня 2010
Hitsugaya, the Suicidal Frozen Heavens Hundred Flowers Funeral!
Сезон 14 Серия 9
8 июня 2010
The Approaching Breath of Death, the King Who Rules Over Death!
Сезон 14 Серия 10
15 июня 2010
One Hit Kill, Soi Fon, Bankai!
Сезон 14 Серия 11
22 июня 2010
Climax! Kyōraku vs. Starrk!
Сезон 14 Серия 12
29 июня 2010
The Nightmare Returns...Revival of the Espada
Сезон 14 Серия 13
6 июля 2010
Hirako and Aizen...the Reunion of Fate!
Сезон 14 Серия 14
13 июля 2010
Hisagi and Tōsen, the Moment of Parting
Сезон 14 Серия 15
20 июля 2010
Crown of Lies, Barragan's Grudge
Сезон 14 Серия 16
27 июля 2010
Power of the Soul! Los Lobos, Attack!
Сезон 14 Серия 17
3 августа 2010
Stark, the Lone Battle
Сезон 14 Серия 18
10 августа 2010
Chain of Sacrifice...Halibel's Past
Сезон 14 Серия 19
17 августа 2010
The Hundred-Year Grudge...Hiyori's Revenge
Сезон 14 Серия 20
24 августа 2010
Ichigo's Return! Protect Karakura Town
Сезон 14 Серия 21
31 августа 2010
Side Story! Ichigo and the Magic Lamp
Сезон 14 Серия 22
7 сентября 2010
The Final Trump Card! Ichigo, Towards the Decisive Battle
Сезон 14 Серия 23
14 сентября 2010
Byakuya vs. Kenpachi?! The Melee Commences
Сезон 14 Серия 24
21 сентября 2010
For the Sake of Justice?! The Man Who Deserted the Shinigami
Сезон 14 Серия 25
28 сентября 2010
Desperate Struggle with Aizen! Hirako, Shikai!
Сезон 14 Серия 26
5 октября 2010
All Out War! Aizen vs. Shinigami
Сезон 14 Серия 27
12 октября 2010
Blade of Hatred! Hitsugaya, Enraged!
Сезон 14 Серия 28
19 октября 2010
The Sealed Genryūsai
Сезон 14 Серия 29
26 октября 2010
It's All A Trap...Engineered Bonds!
Сезон 14 Серия 30
2 ноября 2010
The Shocking Truth...The Mysterious Power Within Ichigo!
Сезон 14 Серия 31
9 ноября 2010
The Extending Blade?! Ichigo vs. Gin!
Сезон 14 Серия 32
16 ноября 2010
Film! Festival! Shinigami Film Festival!
Сезон 14 Серия 33
23 ноября 2010
Theatre Opening Commemoration! Hell Chapter・Prologue
Сезон 14 Серия 34
30 ноября 2010
Urahara Appears! Stop Aizen!
Сезон 14 Серия 35
7 декабря 2010
Ichigo Loses His Fighting Spirit!? Gin's Expectation!
Сезон 14 Серия 36
14 декабря 2010
The Final Getsuga Tenshō!? Ichigo's Training!
Сезон 14 Серия 37
21 декабря 2010
Real World and Shinigami! The New Year Special!
Сезон 14 Серия 38
4 января 2011
Gaiden Again! This Time's Enemy is a Monster?
Сезон 14 Серия 39
11 января 2011
Delusion Roars! Hisagi, Towards the Hot Springs Inn!
Сезон 14 Серия 40
18 января 2011
For the Sake of Protecting! Ichigo vs. Tensa Zangetsu!
Сезон 14 Серия 41
25 января 2011
Emergency Situation! Aizen, New Evolution!
Сезон 14 Серия 42
1 февраля 2011
Goodbye...Rangiku
Сезон 14 Серия 43
8 февраля 2011
Fierce Fighting Conclusion! Release, the Final Getsuga Tenshō!
Сезон 14 Серия 44
15 февраля 2011
Ichigo's Resolution
Сезон 14 Серия 45
22 февраля 2011
The Soul Detective ・ Karakuraizer Takes Off Again!
Сезон 14 Серия 46
1 марта 2011
Inauguration! The Brand New 2nd Division Captain!
Сезон 14 Серия 47
8 марта 2011
The Man Who Takes Command of the 11th Division!
Сезон 14 Серия 48
15 марта 2011
Secret of a Beautiful Office Lady
Сезон 14 Серия 49
22 марта 2011
Yachiru's Friend! The Shinigami of Justice Appears!
Сезон 14 Серия 50
29 марта 2011
Hitsugaya Toushirou's Day Off!
Сезон 14 Серия 51
5 апреля 2011
График выхода всех сериалов
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