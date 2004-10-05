Меню
Блич 2004 - 2024 2004 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
К сожалению, постер отсутствует
Bleach
12+
Название
#1 - #13
Премьера сезона
5 октября 2004
Год выпуска
2004
Количество серий
13
Продолжительность сезона
6 часов 30 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2004-го сезона сериала «Блич»
The Day I Became a Shinigami
Сезон 2004
Серия 1
5 октября 2004
A Shinigami's Work
Сезон 2004
Серия 2
12 октября 2004
The Older Brother's Wish, the Younger Sister's Wish
Сезон 2004
Серия 3
19 октября 2004
Cursed Parakeet
Сезон 2004
Серия 4
26 октября 2004
Beat the Invisible Enemy!
Сезон 2004
Серия 5
2 ноября 2004
Fight to the death! Ichigo vs. Ichigo
Сезон 2004
Серия 6
9 ноября 2004
Greetings from a Stuffed Toy
Сезон 2004
Серия 7
16 ноября 2004
June 17, a memory of rain
Сезон 2004
Серия 8
23 ноября 2004
Unbeatable enemy
Сезон 2004
Серия 9
30 ноября 2004
Assault on trip at sacred ground!
Сезон 2004
Серия 10
7 декабря 2004
The legendary Quincy
Сезон 2004
Серия 11
14 декабря 2004
A Gentle Right Arm
Сезон 2004
Серия 12
21 декабря 2004
Flower and Hollow
Сезон 2004
Серия 13
28 декабря 2004
