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Постер к 9-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 9

Блич , 9 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 23 апреля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 22
Продолжительность сезона 11 часов 0 минут
О чем 9-й сезон сериала «Блич »

В 9-м сезоне сериала «Блич» у Жнецов душ появляется новый отважный капитан. Тринадцать отрядов придворной гвардии единогласно выбирают на этот ответственный пост Сюсуке Амагая – опытного охотника на Пустоты. Вместе с ним руководящие должности в мире синигами обретают его приближенные, в том числе Макото Кибуне. Однако бойцы третьего дивизиона без восторга воспринимают это назначение, и в Обществе душ назревает конфликт. Тем временем юная принцесса Луричие из королевского рода Касумиодзи вместе со своими телохранителями отправляется в человеческий мир в город Каракура, где встречает Ичиго.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
The New Captain Appears! His name is Shusuke Amagai
Сезон 9 Серия 1
23 апреля 2008
New Development, the Dangerous Transfer Student Appears!
Сезон 9 Серия 2
7 мая 2008
Desperate Struggle Under the Moonlit Night, the Mysterious Assassin and Zanpakutō
Сезон 9 Серия 3
14 мая 2008
Kenryu, the Profusion of Blooming Crimson Flowers
Сезон 9 Серия 4
21 мая 2008
Kibune Goes to War! The Violent Wind that Rages
Сезон 9 Серия 5
28 мая 2008
The Appearance of the Great Evil! The Darkness in the House of Kasumioji
Сезон 9 Серия 6
4 июня 2008
Break the Mirror's Boundary! Ichigo's Captivity
Сезон 9 Серия 7
11 июня 2008
The Revenging Assassin, Ichigo is Targeted
Сезон 9 Серия 8
18 июня 2008
Mystery! The Sword-Consuming Assassin
Сезон 9 Серия 9
25 июня 2008
The Reversal of Rukia, the Rampaging Blade
Сезон 9 Серия 10
25 июня 2008
The Nightmare Which is Shown, Ichigo's Inside the Mirror
Сезон 9 Серия 11
2 июля 2008
Confrontation?! Amagai vs. Gotei 13
Сезон 9 Серия 12
9 июля 2008
The Princess' Decision, the Sorrowful Blade
Сезон 9 Серия 13
16 июля 2008
The 2nd Division Sorties! Ichigo is Surrounded
Сезон 9 Серия 14
23 июля 2008
Amagai's True Strength, zanpakutō is released!
Сезон 9 Серия 15
30 июля 2008
The Darkness Which Moves! Kibune's True Colors
Сезон 9 Серия 16
6 августа 2008
Kira and Kibune, Offense and Defense of the 3rd Division
Сезон 9 Серия 17
20 августа 2008
Ice and Flame! Fierce Fight of Amagai vs. Hitsugaya
Сезон 9 Серия 18
27 августа 2008
Sortie Orders! Suppress the House of Kasumiōji
Сезон 9 Серия 19
3 сентября 2008
Ichigo Rages! The Assassin's Secret
Сезон 9 Серия 20
10 сентября 2008
Duel! Amagai vs. Ichigo
Сезон 9 Серия 21
17 сентября 2008
The Fallen Shinigami's Pride
Сезон 9 Серия 22
7 октября 2008
График выхода всех сериалов
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