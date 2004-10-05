Меню
Блич 2004 - 2024 18 сезон

Постер к 18-му сезону сериала Блич
Блич Сезоны Сезон 18

Bleach 12+
Оригинальное название Season 18
Название Сезон 18
О чем 18-й сезон сериала «Блич»

В 18-м сезоне сериала «Блич» продолжается история брата и сестры Куросаки, обладающих редким даром. Ичиго с детства видит неупокоенных духов, затерянных в мире людей. С какого-то возраста в Карин также пробуждается эта способность. Теперь над нашей реальностью сгущаются такие тучи, что одного человека с таким даром становится уже недостаточно для помощи Тринадцати отрядам. Брат и сестра должны работать бок о бок, несмотря на все семейные дрязги и противоречия. Только так они смогут вовремя предупредить воинов о вторжении потусторонних темных сил. Конечно, ребята не забывают и о личной жизни. У Карин развиваются отношения с Тоширо.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.2 IMDb
Список серий 18-го сезона сериала «Блич»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 2004
Сезон 2005
Сезон 2006
Сезон 2007
Сезон 2008
Сезон 2009
Сезон 2010
Сезон 2011
Сезон 2012
