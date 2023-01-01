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Киноафиша Сериалы Блич Сезоны

Блич , список сезонов

Bleach 12+
Год выпуска 2004
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TV Tokyo
Список сезонов сериала «Блич »
Блич - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов 5 октября 2004 - 22 февраля 2005
 
Блич - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
21 эпизод 1 марта 2005 - 19 июля 2005
 
Блич - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 26 июля 2005 - 10 января 2006
 
Блич - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
28 эпизодов 17 января 2006 - 1 августа 2006
 
Блич - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
18 эпизодов 8 августа 2006 - 4 января 2007
 
Блич - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
22 эпизода 10 января 2007 - 27 июня 2007
 
Блич - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
20 эпизодов 4 июля 2007 - 5 декабря 2007
 
Блич - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
16 эпизодов 12 декабря 2007 - 16 апреля 2008
 
Блич - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
22 эпизода 23 апреля 2008 - 7 октября 2008
 
Блич - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
16 эпизодов 14 октября 2008 - 3 февраля 2009
 
Блич - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
7 эпизодов 10 февраля 2009 - 24 марта 2009
 
Блич - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
17 эпизодов 31 марта 2009 - 21 июля 2009
 
Блич - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
36 эпизодов 28 июля 2009 - 6 апреля 2010
 
Блич - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
51 эпизод 13 апреля 2010 - 5 апреля 2011
 
Блич - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
26 эпизодов 12 апреля 2011 - 4 октября 2011
 
Блич - Cезон 16 / Season 16 Cезон 16 / Season 16
24 эпизода 11 октября 2011 - 27 марта 2012
 
Блич - Cезон 17 / Season 17 Cезон 17 / Season 17
23 эпизода 10 октября 2022 - 16 сентября 2023
 
Блич - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
TBA
 
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