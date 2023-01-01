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Блич
Сезоны
Блич , список сезонов
Bleach
12+
Год выпуска
2004
Страна
Япония
Эпизод длится
30 минут
Телеканал
TV Tokyo
Список сезонов сериала «Блич »
Сезон 1 / Season 1
20 эпизодов
5 октября 2004 - 22 февраля 2005
Сезон 2 / Season 2
21 эпизод
1 марта 2005 - 19 июля 2005
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
26 июля 2005 - 10 января 2006
Сезон 4 / Season 4
28 эпизодов
17 января 2006 - 1 августа 2006
Сезон 5 / Season 5
18 эпизодов
8 августа 2006 - 4 января 2007
Сезон 6 / Season 6
22 эпизода
10 января 2007 - 27 июня 2007
Сезон 7 / Season 7
20 эпизодов
4 июля 2007 - 5 декабря 2007
Сезон 8 / Season 8
16 эпизодов
12 декабря 2007 - 16 апреля 2008
Сезон 9 / Season 9
22 эпизода
23 апреля 2008 - 7 октября 2008
Сезон 10 / Season 10
16 эпизодов
14 октября 2008 - 3 февраля 2009
Сезон 11 / Season 11
7 эпизодов
10 февраля 2009 - 24 марта 2009
Сезон 12 / Season 12
17 эпизодов
31 марта 2009 - 21 июля 2009
Сезон 13 / Season 13
36 эпизодов
28 июля 2009 - 6 апреля 2010
Сезон 14 / Season 14
51 эпизод
13 апреля 2010 - 5 апреля 2011
Сезон 15 / Season 15
26 эпизодов
12 апреля 2011 - 4 октября 2011
Cезон 16 / Season 16
24 эпизода
11 октября 2011 - 27 марта 2012
Cезон 17 / Season 17
23 эпизода
10 октября 2022 - 16 сентября 2023
Сезон 18 / Season 18
TBA
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