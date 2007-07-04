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Постер к 7-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 7

Блич , 7 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 4 июля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 7-й сезон сериала «Блич »

В 7-м сезоне сериала «Блич» несколько Пустых объединяются в команду и обретают силы синигами. Их называют арранкарами. Однако они используют способности отнюдь не с добрыми помыслами, а для достижения своих собственных целей. Они похищают Орихиме – близкую подругу Ичиго Куросаки. Главный герой и его друзья отправляются на поиски девушки. Выясняется, что пленницу держат в жутком измерении, населенном Пустыми и арранкарами. Это место называется Уэко Мундо и является куда более страшным и опасным, чем сам мир мертвых. Однако ребятам придется пробраться туда и вернуться живыми вместе с Орихиме.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Hitsugaya, Karin and Soccer Ball
Сезон 7 Серия 1
4 июля 2007
Ikkaku's Hot-Blooded Kendo Tale
Сезон 7 Серия 2
11 июля 2007
The Beautiful Patissier, Yumichika!
Сезон 7 Серия 3
18 июля 2007
Kon is Deceived! Rangiku on the Lookout..
Сезон 7 Серия 4
25 июля 2007
Civil War in Hueco Mondo! Ulquiorra's death
Сезон 7 Серия 5
8 августа 2007
The Malicious Battle, Aizen's Trap
Сезон 7 Серия 6
22 августа 2007
Hueco Mondo moves again! Hitsugaya vs. Yammy
Сезон 7 Серия 7
29 августа 2007
Ichigo vs. Grimmjow, the 11-second Battle
Сезон 7 Серия 8
5 сентября 2007
Ulquiorra's Scheme, the Moment when the Sun Sets
Сезон 7 Серия 9
12 сентября 2007
Goodbye..., Kurosaki
Сезон 7 Серия 10
19 сентября 2007
Strict Order! The Forbidden Rescue of Inoue Orihime
Сезон 7 Серия 11
26 сентября 2007
Grimmjow's Revival
Сезон 7 Серия 12
3 октября 2007
Ishida・Chad, the quickening of a new power
Сезон 7 Серия 13
17 октября 2007
The Espada Gathers! Aizen's royal assembly
Сезон 7 Серия 14
24 октября 2007
The Name is Nel! The appearance of the strange arrancar
Сезон 7 Серия 15
31 октября 2007
The Forest of Menos! The Search for the Missing Rukia
Сезон 7 Серия 16
7 ноября 2007
Ashido, the Shinigami who came from the Past
Сезон 7 Серия 17
14 ноября 2007
Through the Crumbling Forest, a Million Menos
Сезон 7 Серия 18
21 ноября 2007
Oath! Back Here Alive Again
Сезон 7 Серия 19
28 ноября 2007
The Raging Storm! Encounter with the Dancing Arrancar
Сезон 7 Серия 20
5 декабря 2007
График выхода всех сериалов
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