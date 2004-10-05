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Постер сериала Блич
Постер сериала Блич
Постер сериала Блич
Постер сериала Блич
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Киноафиша Сериалы Блич

Блич (2004 - …)

Bleach 18+
Год выпуска 2004
Страна Япония
Всего сезонов 27 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 381 час 0 минут

О чем сериал

Главный герой аниме-сериала «Блич» – пятнадцатилетний подросток Ичиго Куросаки. С детства мальчик обладает удивительной способностью: он может видеть духов и других сверхъестественных существ. Однажды Ичиго сталкивается с загадочной незнакомкой, которая оказывается синигами – божеством, отправляющим души в мир мертвых. На его глазах она сражается с заблудшим духом – Пустым, однако не справляется. Девушке приходится передать парню часть своих сил, чтобы спасти его жизнь. Неожиданно он сам становится синигами.

В ролях
В ролях
Стефани Шех
Риэ Кугимия
Риэ Кугимия
Фумико Орикаса
Noriaki Sugiyama
Noriaki Sugiyama
Masakazu Morita
Хироки Ясумото
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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8.2 IMDb
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Сезоны
Блич - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2004, 20 эпизодов
 
Блич - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2005, 21 эпизод
 
Блич - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2005, 22 эпизода
 
Блич - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2006, 28 эпизодов
 
Блич - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2006, 18 эпизодов
 
Блич - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2007, 22 эпизода
 
Блич - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2007, 20 эпизодов
 
Блич - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2007, 16 эпизодов
 
Блич - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2008, 22 эпизода
 
Блич - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2008, 16 эпизодов
 
Блич - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2009, 7 эпизодов
 
Блич - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2009, 17 эпизодов
 
Блич - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2009, 36 эпизодов
 
Блич - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2010, 51 эпизод
 
Блич - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2011, 26 эпизодов
 
Блич - Cезон 16 / Season 16 Cезон 16 / Season 16
2011, 24 эпизода
 
Блич - Cезон 17 / Season 17 Cезон 17 / Season 17
2022, 30 эпизодов
 
Блич - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
TBA,
 
#1 - #13
2004, 13 эпизодов
 
Сезон 2005
2005, 49 эпизодов
 
Сезон 2006
2006, 46 эпизодов
 
#109 - #154
2007, 46 эпизодов
 
#155 - #200
2008, 46 эпизодов
 
#201 - #251
2009, 51 эпизод
 
#252 - #302
2010, 51 эпизод
 
#303 - #354
2011, 52 эпизода
 
#355 - #366
2012, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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