Главный герой аниме-сериала «Блич» – пятнадцатилетний подросток Ичиго Куросаки. С детства мальчик обладает удивительной способностью: он может видеть духов и других сверхъестественных существ. Однажды Ичиго сталкивается с загадочной незнакомкой, которая оказывается синигами – божеством, отправляющим души в мир мертвых. На его глазах она сражается с заблудшим духом – Пустым, однако не справляется. Девушке приходится передать парню часть своих сил, чтобы спасти его жизнь. Неожиданно он сам становится синигами.