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Постер к 11-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 11

Блич , 11 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 10 февраля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 11-й сезон сериала «Блич »

В 11-м сезоне сериала «Блич» события разворачиваются за 110 лет до начала основного сюжета о необычном юноше Ичиго, синигами Рукии и их друзьях. Зрители узнают предысторию Общества душ и увидят, как сформировались современные тринадцать отрядов Придворной стражи. Синдзи Хирако становится капитаном пятого отряда и начинает диктовать среди синигами свои правила. Тем временем Йоруичи Шихоин рекомендует кандидатуру на пост нового капитана двенадцатого отряда – Кисуке Урахару. Он доказывает, что достоин этого назначения, когда возглавляет группу Жнецов душ и отправляется в погоню за Пустыми.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
The Past Chapter Begins! The Truth from 110 Years Ago
Сезон 11 Серия 1
10 февраля 2009
12th Division's New Captain, Urahara Kisuke
Сезон 11 Серия 2
17 февраля 2009
Aizen and the Boy Genius
Сезон 11 Серия 3
24 февраля 2009
Muguruma 9th Division, moves out
Сезон 11 Серия 4
3 марта 2009
Hiyori dies? The Beginning of Tragedy
Сезон 11 Серия 5
10 марта 2009
Betrayal! Aizen's Secret Maneuvers
Сезон 11 Серия 6
17 марта 2009
Rescue Hirako! Aizen vs. Urahara
Сезон 11 Серия 7
24 марта 2009
График выхода всех сериалов
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