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Постер к 5-му сезону сериала Блич
Киноафиша Сериалы Блич Сезоны Сезон 5

Блич , 5 сезон

Bleach 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 8 августа 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 18
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 5-й сезон сериала «Блич »

В 5-м сезоне сериала «Блич» над Обществом душ вновь сгущаются тучи. Загадочный седовласый мутант Кария вместе со своими последователями прибывает к стенам города, чтобы захватить его и свергнуть синигами. Ичиго выясняет, что Кария когда-то был обычным человеком, но в результате неудачного эксперимента в НИИ синигами стал одним из первых «Связанных»: его сущность соединили с мощной сверхъестественной силой, дающей ему вечную жизнь. Кария уверяет, что его единственная цель – еще больше увеличить свою и без того огромную энергию, однако герои подозревают, что им движет нечто большее.

Список серий сериала Блич График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Enter the World of the Shinigami, Again
Сезон 5 Серия 1
8 августа 2006
Assault of the Bounts! Chaos in the Gotei 13 Divisions
Сезон 5 Серия 2
15 августа 2006
Hitsugaya's Resolution! The Moment of Conflict Approaches
Сезон 5 Серия 3
22 августа 2006
Byakuya Takes the Field! Dance of the Wind-Splitting Cherry Blossoms
Сезон 5 Серия 4
5 сентября 2006
Ichigo・Byakuya・Kariya, Battle of the Three Extremes!
Сезон 5 Серия 5
12 сентября 2006
Hitsugaya moves out! Cut down the enemy in the forest.
Сезон 5 Серия 6
19 сентября 2006
Clash! Zaraki Kenpachi vs. Ichinose Maki
Сезон 5 Серия 7
4 октября 2006
Shinigami vs. Shinigami! The Uncontrollable Power
Сезон 5 Серия 8
11 октября 2006
Soi Fong dies? The Last of the Secret Mobile Corps
Сезон 5 Серия 9
18 октября 2006
Mayuri's Bankai! Sawatari* Clash of the Demon
Сезон 5 Серия 10
1 ноября 2006
The Last Quincy! The Exploding Power
Сезон 5 Серия 11
8 ноября 2006
Ishida, exceeding the limits to attack!
Сезон 5 Серия 12
15 ноября 2006
10th Division's Death Struggle! The Release of Hyourinmaru
Сезон 5 Серия 13
22 ноября 2006
Kariya! Countdown to the Detonation
Сезон 5 Серия 14
29 ноября 2006
Life and Revenge! Ishida, the Ultimate Choice
Сезон 5 Серия 15
6 декабря 2006
The Swung-Down Edge! The Moment of Ruin
Сезон 5 Серия 16
13 декабря 2006
The Wailing Bount! The Last Clash
Сезон 5 Серия 17
20 декабря 2006
Ichigo and Rukia, Thoughts in the Revolving Sky
Сезон 5 Серия 18
4 января 2007
График выхода всех сериалов
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