Блич 2004 - 2024 2007 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Блич
Сезоны
Сезон 2007
Bleach
12+
Название
#109 - #154
Премьера сезона
4 января 2007
Год выпуска
2007
Количество серий
46
Продолжительность сезона
23 часа 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 2007-го сезона сериала «Блич»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 2004
Сезон 2005
Сезон 2006
Сезон 2007
Сезон 2008
Сезон 2009
Сезон 2010
Сезон 2011
Сезон 2012
Ichigo and Rukia, Thoughts in the Revolving Sky
Сезон 2007
Серия 1
4 января 2007
Reopening of the Substitute Business! The Terrifying Transfer Student
Сезон 2007
Серия 2
10 января 2007
Shock! The Father's True Character
Сезон 2007
Серия 3
17 января 2007
The Commencement of War, the Vizards and the Arrancars
Сезон 2007
Серия 4
24 января 2007
Prelude to the Apocalypse, The Arrancar Offensive
Сезон 2007
Серия 5
31 января 2007
Reunion, Ichigo and Rukia
Сезон 2007
Серия 6
7 февраля 2007
Mission! The Shinigamis Who Came
Сезон 2007
Серия 7
14 февраля 2007
The Evil Eye, Aizen Again
Сезон 2007
Серия 8
21 февраля 2007
Rukia's Battle Begins! The Freezing White Blade
Сезон 2007
Серия 9
28 февраля 2007
Ikkaku's Bankai! The power that breaks everything
Сезон 2007
Серия 10
7 марта 2007
Team Zaraki's Secret Story! The lucky men
Сезон 2007
Серия 11
21 марта 2007
Hitsugaya scatters! The broken Hyourinmaru
Сезон 2007
Серия 12
28 марта 2007
Clash! The Protector vs. the Bearer
Сезон 2007
Серия 13
11 апреля 2007
Vizard! The Power of the Awakened
Сезон 2007
Серия 14
18 апреля 2007
Ichigo, Complete Hollowification?!
Сезон 2007
Серия 15
25 апреля 2007
Clash! The Black Bankai and the White Bankai
Сезон 2007
Серия 16
2 мая 2007
Urgent Report! Aizen's Terrifying Plan
Сезон 2007
Серия 17
9 мая 2007
Uryuu vs. Ryuuken! Clash of the Parent-Child Quincys
Сезон 2007
Серия 18
16 мая 2007
Urahara's Decision, Orihime's Thoughts
Сезон 2007
Серия 19
30 мая 2007
The Nightmare Arrancar! Team Hitsugaya moves out
Сезон 2007
Серия 20
6 июня 2007
The Swooping Descent of the Dark Emissary! The Propagation of Malice
Сезон 2007
Серия 21
13 июня 2007
The Invisible Enemy! Hitsugaya's Merciless Decision
Сезон 2007
Серия 22
20 июня 2007
Rangiku's Tears, the Sorrowful Parting of Brother and Sister
Сезон 2007
Серия 23
27 июня 2007
Hitsugaya, Karin and Soccer Ball
Сезон 2007
Серия 24
4 июля 2007
Ikkaku's Hot-Blooded Kendo Tale
Сезон 2007
Серия 25
11 июля 2007
The Beautiful Patissier, Yumichika!
Сезон 2007
Серия 26
18 июля 2007
Kon is Deceived! Rangiku on the Lookout..
Сезон 2007
Серия 27
25 июля 2007
Civil War in Hueco Mondo! Ulquiorra's death
Сезон 2007
Серия 28
8 августа 2007
The Malicious Battle, Aizen's Trap
Сезон 2007
Серия 29
22 августа 2007
Hueco Mondo moves again! Hitsugaya vs. Yammy
Сезон 2007
Серия 30
29 августа 2007
Ichigo vs. Grimmjow, the 11-second Battle
Сезон 2007
Серия 31
5 сентября 2007
Ulquiorra's Scheme, the Moment when the Sun Sets
Сезон 2007
Серия 32
12 сентября 2007
Goodbye..., Kurosaki
Сезон 2007
Серия 33
19 сентября 2007
Strict Order! The Forbidden Rescue of Inoue Orihime
Сезон 2007
Серия 34
26 сентября 2007
Grimmjow's Revival
Сезон 2007
Серия 35
3 октября 2007
Ishida・Chad, the quickening of a new power
Сезон 2007
Серия 36
17 октября 2007
The Espada Gathers! Aizen's royal assembly
Сезон 2007
Серия 37
24 октября 2007
The Name is Nel! The appearance of the strange arrancar
Сезон 2007
Серия 38
31 октября 2007
The Forest of Menos! The Search for the Missing Rukia
Сезон 2007
Серия 39
7 ноября 2007
Ashido, the Shinigami who came from the Past
Сезон 2007
Серия 40
14 ноября 2007
Through the Crumbling Forest, a Million Menos
Сезон 2007
Серия 41
21 ноября 2007
Oath! Back Here Alive Again
Сезон 2007
Серия 42
28 ноября 2007
The Raging Storm! Encounter with the Dancing Arrancar
Сезон 2007
Серия 43
5 декабря 2007
Ichigo Strikes Back! This is my Bankai
Сезон 2007
Серия 44
12 декабря 2007
The Devilish Research! Szayel Aporro's Plan
Сезон 2007
Серия 45
19 декабря 2007
Rukia and Kaien, the Sorrowful Reunion
Сезон 2007
Серия 46
26 декабря 2007
