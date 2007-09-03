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Постер к сериалу Папины дочки
Постер к сериалу Папины дочки
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Киноафиша Сериалы Папины дочки

Папины дочки (2007 - 2013)

Папины дочки 16+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Всего сезонов 20 сезонов
Эпизод длится 20 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 136 часов 40 минут
О чем сериал

Это история о московском психотерапевте, которому посчастливилось стать отцом пяти дочерей разного возраста. Воспитывает их Сергей Васнецов в гордом одиночестве, поскольку его легкомысленная жена влюбилась в хоккеиста и сбежала с ним в Канаду. Все девочки очень разные. У старшей Маши на уме только мальчики и платья, Даша увлекается готикой и всячески подшучивает над Машей, с которой делит комнату, Галина Сергеевна знает все на свете, Женя бредит футболом, а Пуговке остается только закатывать глаза, глядя на сестриц...

В ролях
В ролях
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова
Александр Олешко
Александр Олешко
Дарья Мельникова
Дарья Мельникова
Мирослава Карпович
Мирослава Карпович
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Папины дочки - Сезон 1 Сезон 1
2007, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 2 Сезон 2
2007, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 3 Сезон 3
2008, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 4 Сезон 4
2008, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 5 Сезон 5
2008, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 6 Сезон 6
2008, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 7 Сезон 7
2008, 25 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 8 Сезон 8
2009, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 9 Сезон 9
2009, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 10 Сезон 10
2009, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 11 Сезон 11
2009, 25 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 12 Сезон 12
2010, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 13 Сезон 13
2010, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 14 Сезон 14
2010, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 15 Сезон 15
2011, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 16 Сезон 16
2011, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 17 Сезон 17
2011, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 18 Сезон 18
2011, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 19 Сезон 19
2012, 20 эпизодов
 
Папины дочки - Сезон 20 Сезон 20
2012, 20 эпизодов
 
Кадры из сериала
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