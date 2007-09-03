Это история о московском психотерапевте, которому посчастливилось стать отцом пяти дочерей разного возраста. Воспитывает их Сергей Васнецов в гордом одиночестве, поскольку его легкомысленная жена влюбилась в хоккеиста и сбежала с ним в Канаду. Все девочки очень разные. У старшей Маши на уме только мальчики и платья, Даша увлекается готикой и всячески подшучивает над Машей, с которой делит комнату, Галина Сергеевна знает все на свете, Женя бредит футболом, а Пуговке остается только закатывать глаза, глядя на сестриц...