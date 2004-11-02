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Постер к сериалу Моя прекрасная няня
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Киноафиша Сериалы Моя прекрасная няня
Моя прекрасная няня (2004 - 2009) Моя прекрасная няня 16+
Год выпуска 2004
Страна Россия
Всего сезонов 7 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал СТС
Продолжительность 86 часов 30 минут
О чем сериал

«Моя прекрасная няня» — многосерийное комедийное шоу, которое является одноименным ремейком известного американского сериала. В центре сюжета оказывается молодая женщина по имени Виктория. Все детство она провела в украинском Мариуполе, а затем переехала на окраину российской столицы. Главная героиня получила работу в свадебном салоне своего жениха Антона, который не торопился сделать ей предложение. Впоследствии Вика узнала, что бойфренд променял ее на другую женщину. Очутившись на улице, героиня начинает торговать косметикой. По ошибке она попадает в дом известного российского продюсера Максима, который принимает ее за новую няню для своих детей. Когда правда раскрывается, мужчина решает оставить Викторию в качестве временной помощницы.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк Вика
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Сергей Жигунов
Сергей Жигунов Максим
Борис Смолкин
Борис Смолкин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Моя прекрасная няня - Сезон 1 Сезон 1
2004, 25 эпизодов
 
Моя прекрасная няня - Сезон 2 Сезон 2
2004, 20 эпизодов
 
Моя прекрасная няня - Сезон 3 Сезон 3
2005, 23 эпизода
 
Моя прекрасная няня - Сезон 4 Сезон 4
2005, 20 эпизодов
 
Моя прекрасная няня - Сезон 5 Сезон 5
2005, 16 эпизодов
 
Моя прекрасная няня - Сезон 6 Сезон 6
2005, 29 эпизодов
 
Моя прекрасная няня - Сезон 7 Сезон 7
2008, 40 эпизодов
 
Кадры из сериала
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