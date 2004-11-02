«Моя прекрасная няня» — многосерийное комедийное шоу, которое является одноименным ремейком известного американского сериала. В центре сюжета оказывается молодая женщина по имени Виктория. Все детство она провела в украинском Мариуполе, а затем переехала на окраину российской столицы. Главная героиня получила работу в свадебном салоне своего жениха Антона, который не торопился сделать ей предложение. Впоследствии Вика узнала, что бойфренд променял ее на другую женщину. Очутившись на улице, героиня начинает торговать косметикой. По ошибке она попадает в дом известного российского продюсера Максима, который принимает ее за новую няню для своих детей. Когда правда раскрывается, мужчина решает оставить Викторию в качестве временной помощницы.