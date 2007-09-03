Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Папины дочки 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 1

Папины дочки 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 сентября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Папины дочки»

В 1 сезоне сериала «Папины дочки» в центре событий оказывается семейный психотерапевт Сергей Васнецов, который оказался в непростой ситуации. Жена бросила его, оставив пять дочерей под присмотром отца. Маша — модница, Галина Сергеевна — отличница, Даша — гот, Женька — спортсменка, а пятая — совсем малышка Полина, которую в семье называют Пуговка. Все очень веселые, никто не умеет убираться и готовить. По всей видимости, доктору Васнецову скоро и самому потребуется помощь психолога. Тем временем дела на работе у него идут не очень, клиентов нет. Правда, вскоре появляется одна — жена олигарха с Рублевки по имени Оксана.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 1 Серия 1
3 сентября 2007
Серия 02
Сезон 1 Серия 2
4 сентября 2007
Серия 03
Сезон 1 Серия 3
5 сентября 2007
Серия 04
Сезон 1 Серия 4
6 сентября 2007
Серия 05
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2007
Серия 06
Сезон 1 Серия 6
10 сентября 2007
Серия 07
Сезон 1 Серия 7
11 сентября 2007
Серия 08
Сезон 1 Серия 8
12 сентября 2007
Серия 09
Сезон 1 Серия 9
13 сентября 2007
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
14 сентября 2007
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
17 сентября 2007
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
18 сентября 2007
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
19 сентября 2007
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
20 сентября 2007
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
21 сентября 2007
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 сентября 2007
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
25 сентября 2007
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
26 сентября 2007
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
27 сентября 2007
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
28 сентября 2007
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Точная дата выхода 2 сезона «Уэнсдэй» уже названа — лучше обведите ее в календаре, пока не забыли
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше