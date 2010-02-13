Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Папины дочки 12 сезон смотреть онлайн

Постер к 12-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 12

Папины дочки 16+
Название Сезон 12
Премьера сезона 13 февраля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 12-й сезон сериала «Папины дочки»

В 12 сезоне сериала «Папины дочки» Даша узнает, что мама Веника нашла для него невесту, которая ей по вкусу. Даша в отчаянии. Галина Сергеевна считает, что Полежайкин ответственен за... мировой кризис. Бабушка шокировала Васнецовых известием о том, что они с Михаилом Казимировичем пока поживут в их квартире. Маша в качестве учительницы физики приходит в свою бывшую школу и тут же становится классной руководительницей 11-го класса. Людмила Михайловна набивается Маше в подруги и пытается выпытать у нее несколько советов по привлечению мужчин. Пуговке интересно, какие у Михаила Казимировича намерения относительно их бабушки.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 12-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 12 Серия 1
13 февраля 2010
Серия 02
Сезон 12 Серия 2
13 февраля 2010
Серия 03
Сезон 12 Серия 3
13 февраля 2010
Серия 04
Сезон 12 Серия 4
13 февраля 2010
Серия 05
Сезон 12 Серия 5
13 февраля 2010
Серия 06
Сезон 12 Серия 6
20 февраля 2010
Серия 07
Сезон 12 Серия 7
20 февраля 2010
Серия 08
Сезон 12 Серия 8
20 февраля 2010
Серия 09
Сезон 12 Серия 9
20 февраля 2010
Серия 10
Сезон 12 Серия 10
20 февраля 2010
Серия 11
Сезон 12 Серия 11
22 февраля 2010
Серия 12
Сезон 12 Серия 12
22 февраля 2010
Серия 13
Сезон 12 Серия 13
22 февраля 2010
Серия 14
Сезон 12 Серия 14
22 февраля 2010
Серия 15
Сезон 12 Серия 15
22 февраля 2010
Серия 16
Сезон 12 Серия 16
8 марта 2010
Серия 17
Сезон 12 Серия 17
8 марта 2010
Серия 18
Сезон 12 Серия 18
8 марта 2010
Серия 19
Сезон 12 Серия 19
8 марта 2010
Серия 20
Сезон 12 Серия 20
8 марта 2010
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше