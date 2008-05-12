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Папины дочки 5 сезон смотреть онлайн

Постер к 5-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 5

Папины дочки 16+
Название Сезон 5
Премьера сезона 12 мая 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 5-й сезон сериала «Папины дочки»

В 5 сезоне сериала «Папины дочки» Сергей Васнецов увлекся играми в казино, Маше снятся кошмарные сны про ее бывших парней, а олигарх Василий Федотов прячется в квартире Васнецовых от серьезных людей, которые грозятся его убить. Сергей в ужасе, ведь Федотов подвергает опасности его дочерей. Галина Сергеевна тем временем решает стать бизнесвумен, слишком уж надоело ей сидеть на шее у отца и ждать подарков судьбы. Тем временем Полежайкин заявляет, что в любви всегда притягиваются противоположности, но Галина Сергеевна готова оспорить эту теорию. Васнецов отбивает клиентов у гадалки.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 5-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 5 Серия 1
12 мая 2008
Серия 02
Сезон 5 Серия 2
13 мая 2008
Серия 03
Сезон 5 Серия 3
14 мая 2008
Серия 04
Сезон 5 Серия 4
15 мая 2008
Серия 05
Сезон 5 Серия 5
16 мая 2008
Серия 06
Сезон 5 Серия 6
19 мая 2008
Серия 07
Сезон 5 Серия 7
20 мая 2008
Серия 08
Сезон 5 Серия 8
21 мая 2008
Серия 09
Сезон 5 Серия 9
22 мая 2008
Серия 10
Сезон 5 Серия 10
23 мая 2008
Серия 11
Сезон 5 Серия 11
26 мая 2008
Серия 12
Сезон 5 Серия 12
27 мая 2008
Серия 13
Сезон 5 Серия 13
28 мая 2008
Серия 14
Сезон 5 Серия 14
29 мая 2008
Серия 15
Сезон 5 Серия 15
30 мая 2008
Серия 16
Сезон 5 Серия 16
2 июня 2008
Серия 17
Сезон 5 Серия 17
3 июня 2008
Серия 18
Сезон 5 Серия 18
4 июня 2008
Серия 19
Сезон 5 Серия 19
5 июня 2008
Серия 20
Сезон 5 Серия 20
6 июня 2008
График выхода всех сериалов
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