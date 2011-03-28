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Папины дочки 15 сезон смотреть онлайн

Постер к 15-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 15

Папины дочки 16+
Название Сезон 15
Премьера сезона 28 марта 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 15-й сезон сериала «Папины дочки»

В 15 сезоне сериала «Папины дочки» события переносятся на несколько месяцев вперед. После воссоединения семьи в доме Васнецовых стало слишком много народу, поэтому Даша с Веником и Галина Сергеевна с Машей решили снимать квартиры, чтобы жить отдельно от родителей. Тем временем Венику приходится столкнуться со всеми последствиями беременности Даши. Ее желания меняются по несколько раз. Между Галиной Сергеевной, Павлом Сергеевичем, Машей и Феликсом возникли нешуточные страсти. Маша с Эдуардом советуют Павлу Сергеевичу, как знакомиться с девушками. Фил просит Галину Сергеевну приютить его на некоторое время.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 15-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 15 Серия 1
28 марта 2011
Серия 02
Сезон 15 Серия 2
28 марта 2011
Серия 03
Сезон 15 Серия 3
29 марта 2011
Серия 04
Сезон 15 Серия 4
30 марта 2011
Серия 05
Сезон 15 Серия 5
31 марта 2011
Серия 06
Сезон 15 Серия 6
4 апреля 2011
Серия 07
Сезон 15 Серия 7
5 апреля 2011
Серия 08
Сезон 15 Серия 8
6 апреля 2011
Серия 09
Сезон 15 Серия 9
7 апреля 2011
Серия 10
Сезон 15 Серия 10
11 апреля 2011
Серия 11
Сезон 15 Серия 11
12 апреля 2011
Серия 12
Сезон 15 Серия 12
13 апреля 2011
Серия 13
Сезон 15 Серия 13
14 апреля 2011
Серия 14
Сезон 15 Серия 14
18 апреля 2011
Серия 15
Сезон 15 Серия 15
19 апреля 2011
Серия 16
Сезон 15 Серия 16
20 апреля 2011
Серия 17
Сезон 15 Серия 17
21 апреля 2011
Серия 18
Сезон 15 Серия 18
25 апреля 2011
Серия 19
Сезон 15 Серия 19
26 апреля 2011
Серия 20
Сезон 15 Серия 20
27 апреля 2011
График выхода всех сериалов
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