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Папины дочки 19 сезон смотреть онлайн

Постер к 19-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 19

Папины дочки 16+
Название Сезон 19
Премьера сезона 3 сентября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 19-й сезон сериала «Папины дочки»

В 19 сезоне сериала «Папины дочки» вся семья Васнецовых перебирается в новый дом, который располагается в городке под названием Лохово под Москвой. Большой коттедж, в котором они будут жить все вместе, Сергею Васнецову помогает купить олигарх Федотов. С переездом изменилась жизнь всех Васнецовых. Маша становится актрисой в театре. Даша полностью посвящает себя материнству. Галина Сергеевна становится девушкой настоящего принца — Иржи. Женя признается в чувствах семейному врачу Юре Антонову. Пуговка радуется тому, что у нее появился пес. Сергей и Людмила воспитывают сына, внучку и пять дочерей.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 19-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 19 Серия 1
3 сентября 2012
Серия 02
Сезон 19 Серия 2
4 сентября 2012
Серия 03
Сезон 19 Серия 3
5 сентября 2012
Серия 04
Сезон 19 Серия 4
6 сентября 2012
Серия 05
Сезон 19 Серия 5
10 сентября 2012
Серия 06
Сезон 19 Серия 6
11 сентября 2012
Серия 07
Сезон 19 Серия 7
12 сентября 2012
Серия 08
Сезон 19 Серия 8
13 сентября 2012
Серия 09
Сезон 19 Серия 9
17 сентября 2012
Серия 10
Сезон 19 Серия 10
18 сентября 2012
Серия 11
Сезон 19 Серия 11
19 сентября 2012
Серия 12
Сезон 19 Серия 12
20 сентября 2012
Серия 13
Сезон 19 Серия 13
24 сентября 2012
Серия 14
Сезон 19 Серия 14
25 сентября 2012
Серия 15
Сезон 19 Серия 15
26 сентября 2012
Серия 16
Сезон 19 Серия 16
27 сентября 2012
Серия 17
Сезон 19 Серия 17
19 ноября 2012
Серия 18
Сезон 19 Серия 18
20 ноября 2012
Серия 19
Сезон 19 Серия 19
21 ноября 2012
Серия 20
Сезон 19 Серия 20
22 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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