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Папины дочки 14 сезон смотреть онлайн

Постер к 14-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 14

Папины дочки 16+
Название Сезон 14
Премьера сезона 30 августа 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 14-й сезон сериала «Папины дочки»

В 14 сезоне сериала «Папины дочки» Даша бросает свадебный букет, и его ловит внезапно приехавший Сергей Васнецов. Девочки радуются его возвращению и пытаются помочь родителям наладить отношения. Васнецов плачется в жилетку своему другу Антонову. Он уверен, что не смог стать хорошим отцом для своих дочерей. Стоматолог дает другу несколько ценных советов. Маша собирается последовать примеру своего отца и стать психологом. Полежайкин собирается уехать, чтобы Даша и Веник могли спокойно жить. Бабушка помогает ему собирать вещи. Маша и Людмила Михайловна становятся конкурентками в борьбе за повышение.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 14-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 14 Серия 1
30 августа 2010
Серия 02
Сезон 14 Серия 2
31 августа 2010
Серия 03
Сезон 14 Серия 3
1 сентября 2010
Серия 04
Сезон 14 Серия 4
2 сентября 2010
Серия 05
Сезон 14 Серия 5
6 сентября 2010
Серия 06
Сезон 14 Серия 6
7 сентября 2010
Серия 07
Сезон 14 Серия 7
8 сентября 2010
Серия 08
Сезон 14 Серия 8
9 сентября 2010
Серия 09
Сезон 14 Серия 9
13 сентября 2010
Серия 10
Сезон 14 Серия 10
14 сентября 2010
Серия 11
Сезон 14 Серия 11
15 сентября 2010
Серия 12
Сезон 14 Серия 12
16 сентября 2010
Серия 13
Сезон 14 Серия 13
20 сентября 2010
Серия 14
Сезон 14 Серия 14
21 сентября 2010
Серия 15
Сезон 14 Серия 15
22 сентября 2010
Серия 16
Сезон 14 Серия 16
23 сентября 2010
Серия 17
Сезон 14 Серия 17
27 сентября 2010
Серия 18
Сезон 14 Серия 18
28 сентября 2010
Серия 19
Сезон 14 Серия 19
29 сентября 2010
Серия 20
Сезон 14 Серия 20
30 сентября 2010
График выхода всех сериалов
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