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Киноафиша Новости По слухам, новые «Папины дочки» будут продлены на второй сезон

По слухам, новые «Папины дочки» будут продлены на второй сезон

1 сентября 2023 12:24
По слухам, новые «Папины дочки» будут продлены на второй сезон

Постановкой будущих серий займется создатель «Двух холмов».

Telegram-канал «Новости кинопроизводства» поделился неподтвержденной информацией о том, что стриминговый Start и телеканал СТС продлили сериал «Папины дочки. Новые» на второй сезон еще до премьеры первого. Постановкой будущих серий займется Аскар Бисембин («Два холма»), который сменит Александра Жигалкина («Воронины») на посту режиссера.

Ранее «Новости кинопроизводства» так же сообщили о старте разработки «Папиных дочек. Новые» до официального анонса, поэтому сведения канала с высокой долей вероятности могут оказаться достоверными.

«Папины дочки. Новые» повествуют о новом поколении Васнецовых, которое поражает старое семейное проклятье: прямо в годовщину свадьбы Даша уходит от Веника, оставляя его в одиночку воспитывать четырех дочерей. Теперь герою предстоит не только заменить своим девочкам мать, но и стать для них лучшим другом. Ему одному эта задача вряд ли была бы по силам, но, к счастью, родственники и друзья решают не бросать Веника на произвол судьбы.

Все ведущие актеры оригинальных «Папиных дочек» вернулись к своим ролям в продолжении. Новых персонажей сыграли Полина Денисова, Виталия Корниенко, Ева Смирнова и Полина Айнутдинова.

Первый сезон «Папиных дочек. Новые» дебютирует на Start и СТС 18 сентября.

Фото: СТС/онлайн-кинотеатр Start
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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