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Постер сериала Папины дочки
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Папины дочки, список сезонов

Папины дочки 16+
Год выпуска 2007
Страна Россия
Эпизод длится 20 минут
Телеканал СТС

Рейтинг сериала

0.0
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4.8 IMDb
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Список сезонов сериала «Папины дочки»
Папины дочки - Сезон 1 Сезон 1
20 эпизодов 3 сентября 2007 - 28 сентября 2007
 
Папины дочки - Сезон 2 Сезон 2
20 эпизодов 29 октября 2007 - 23 ноября 2007
 
Папины дочки - Сезон 3 Сезон 3
20 эпизодов 14 января 2008 - 8 февраля 2008
 
Папины дочки - Сезон 4 Сезон 4
20 эпизодов 12 марта 2008 - 8 апреля 2008
 
Папины дочки - Сезон 5 Сезон 5
20 эпизодов 12 мая 2008 - 6 июня 2008
 
Папины дочки - Сезон 6 Сезон 6
20 эпизодов 1 сентября 2008 - 26 сентября 2008
 
Папины дочки - Сезон 7 Сезон 7
25 эпизодов 22 декабря 2008 - 12 марта 2009
 
Папины дочки - Сезон 8 Сезон 8
20 эпизодов 4 апреля 2009 - 26 апреля 2009
 
Папины дочки - Сезон 9 Сезон 9
20 эпизодов 16 мая 2009 - 31 июля 2009
 
Папины дочки - Сезон 10 Сезон 10
20 эпизодов 29 августа 2009 - 20 сентября 2009
 
Папины дочки - Сезон 11 Сезон 11
25 эпизодов 2 ноября 2009 - 4 декабря 2009
 
Папины дочки - Сезон 12 Сезон 12
20 эпизодов 13 февраля 2010 - 8 марта 2010
 
Папины дочки - Сезон 13 Сезон 13
20 эпизодов 5 апреля 2010 - 4 мая 2010
 
Папины дочки - Сезон 14 Сезон 14
20 эпизодов 30 августа 2010 - 30 сентября 2010
 
Папины дочки - Сезон 15 Сезон 15
20 эпизодов 28 марта 2011 - 27 апреля 2011
 
Папины дочки - Сезон 16 Сезон 16
20 эпизодов 16 мая 2011 - 14 июля 2011
 
Папины дочки - Сезон 17 Сезон 17
20 эпизодов 22 августа 2011 - 15 сентября 2011
 
Папины дочки - Сезон 18 Сезон 18
20 эпизодов 24 октября 2011 - 18 ноября 2011
 
Папины дочки - Сезон 19 Сезон 19
20 эпизодов 3 сентября 2012 - 22 ноября 2012
 
Папины дочки - Сезон 20 Сезон 20
20 эпизодов 26 ноября 2012 - 30 апреля 2013
 
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