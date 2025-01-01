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Папины дочки
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Папины дочки, список сезонов
Папины дочки
16+
Год выпуска
2007
Страна
Россия
Эпизод длится
20 минут
Телеканал
СТС
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Рейтинг сериала
0.0
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0
голосов
4.8
IMDb
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Список сезонов сериала «Папины дочки»
Сезон 1
20 эпизодов
3 сентября 2007 - 28 сентября 2007
Сезон 2
20 эпизодов
29 октября 2007 - 23 ноября 2007
Сезон 3
20 эпизодов
14 января 2008 - 8 февраля 2008
Сезон 4
20 эпизодов
12 марта 2008 - 8 апреля 2008
Сезон 5
20 эпизодов
12 мая 2008 - 6 июня 2008
Сезон 6
20 эпизодов
1 сентября 2008 - 26 сентября 2008
Сезон 7
25 эпизодов
22 декабря 2008 - 12 марта 2009
Сезон 8
20 эпизодов
4 апреля 2009 - 26 апреля 2009
Сезон 9
20 эпизодов
16 мая 2009 - 31 июля 2009
Сезон 10
20 эпизодов
29 августа 2009 - 20 сентября 2009
Сезон 11
25 эпизодов
2 ноября 2009 - 4 декабря 2009
Сезон 12
20 эпизодов
13 февраля 2010 - 8 марта 2010
Сезон 13
20 эпизодов
5 апреля 2010 - 4 мая 2010
Сезон 14
20 эпизодов
30 августа 2010 - 30 сентября 2010
Сезон 15
20 эпизодов
28 марта 2011 - 27 апреля 2011
Сезон 16
20 эпизодов
16 мая 2011 - 14 июля 2011
Сезон 17
20 эпизодов
22 августа 2011 - 15 сентября 2011
Сезон 18
20 эпизодов
24 октября 2011 - 18 ноября 2011
Сезон 19
20 эпизодов
3 сентября 2012 - 22 ноября 2012
Сезон 20
20 эпизодов
26 ноября 2012 - 30 апреля 2013
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