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Папины дочки 11 сезон смотреть онлайн

Постер к 11-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 11

Папины дочки 16+
Название Сезон 11
Премьера сезона 2 ноября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 25
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 11-й сезон сериала «Папины дочки»

В 11 сезоне сериала «Папины дочки» Маша с Дашей продолжают отчаянно сражаться за внимание Веника. Чтобы уравнять шансы, Даша предлагает ходить на свидания с ним по очереди. Тем временем с дачи возвращается бабушка, и Денису с Веником негде жить. Вредная соседка Жихарева соглашается приютить ребят, но не безвозмездно. Пуговке нужно рассказать одноклассникам о том, как она провела лето, однако ей совершенно нечего поведать. Тогда девочка решает сочинить целую историю, чтобы удивить весь класс. Маша обижается на Веника и решает заново строить свою личную жизнь. А Людмила Васнецова удивляется странному поведению Тамары.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 11-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 11 Серия 1
2 ноября 2009
Серия 02
Сезон 11 Серия 2
3 ноября 2009
Серия 03
Сезон 11 Серия 3
4 ноября 2009
Серия 04
Сезон 11 Серия 4
5 ноября 2009
Серия 05
Сезон 11 Серия 5
6 ноября 2009
Серия 06
Сезон 11 Серия 6
9 ноября 2009
Серия 07
Сезон 11 Серия 7
10 ноября 2009
Серия 08
Сезон 11 Серия 8
11 ноября 2009
Серия 09
Сезон 11 Серия 9
12 ноября 2009
Серия 10
Сезон 11 Серия 10
13 ноября 2009
Серия 11
Сезон 11 Серия 11
16 ноября 2009
Серия 12
Сезон 11 Серия 12
17 ноября 2009
Серия 13
Сезон 11 Серия 13
18 ноября 2009
Серия 14
Сезон 11 Серия 14
19 ноября 2009
Серия 15
Сезон 11 Серия 15
20 ноября 2009
Серия 16
Сезон 11 Серия 16
23 ноября 2009
Серия 17
Сезон 11 Серия 17
24 ноября 2009
Серия 18
Сезон 11 Серия 18
25 ноября 2009
Серия 19
Сезон 11 Серия 19
26 ноября 2009
Серия 20
Сезон 11 Серия 20
27 ноября 2009
Серия 21
Сезон 11 Серия 21
30 ноября 2009
Серия 22
Сезон 11 Серия 22
1 декабря 2009
Серия 23
Сезон 11 Серия 23
2 декабря 2009
Серия 24
Сезон 11 Серия 24
3 декабря 2009
Серия 25
Сезон 11 Серия 25
4 декабря 2009
График выхода всех сериалов
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