Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Оливка, Игорёк и Рекс

Оливка, Игорёк и Рекс (2026 - …)

18+
Год выпуска 2026
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Прокатчик Start
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Как поладить с людьми, если лучше всего ты понимаешь животных? Именно таким вопросом задается 7-летняя Оля, которую все зовут Оливкой. Она провела всё своё детство в деревне, где обнаружила уникальный талант: она понимает язык животных и может найти общий язык с кем угодно — хоть с овчаркой, хоть с козой. И даже научить их трюкам! Вот только мама и папа собираются увезти Оливку в город, где ей придется заново искать друзей и привыкать к совершенно другим порядкам. А еще — применить свои таланты и помочь взрослым понять своих питомцев.

В ролях
В ролях
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова
Екатерина Копанова
Екатерина Копанова
Алексей Золотовицкий
Алексей Золотовицкий
Оливия Минц
Артур Искандарян
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1
TBA, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Почему Макс на самом деле предал Белого: у героя «Бригады» была особая связь с Кавериным
Отсылки к «Ледниковому периоду» неслучайны: как безобидный мультфильм предсказывает будущую катастрофу в «Чужом»
Верность никому не хранил — даже Хюррем: сколько рабынь было у Сулеймана?
Эту культовую криминальную драму Стивен Спилберг назвал лучшим фильмом в истории — свою актуальность картина сохранит еще долго
«Иногда нужно пройти через катарсис»: психолог объяснил, как сериалы лечат осеннюю хандру — и что смотреть, чтобы стало лучше
«Бедная Настя», «Не родись красивой» и тишина: после череды любовных неудач Петр Красилов изменился до неузнаваемости — и женился на фанатке
«Высмеивает глупость и уродство»: критик назвал топ-3 новинки сентября, которые стоит посмотреть в кино — в № 2 звезда «Мастера и Маргариты»
Создатель «Во все тяжкие» раскрыл сюжет нового сериала: «Плюрибус» похож на одну серию «Футурамы» — без кристаллов и картеля
Этот сериал НТВ бьет в России рейтинги популярности: обошел «Невского», «Молодежку» и «Вампиров средней полосы»
Следом за «Хирургом» вышел еще один сериал про медиков: тут же переманил всю женскую аудиторию — и вот-вот доберется до 8 баллов
15 минут аплодисментов в Венеции, 90% свежести: в новом фильме «везде одинаковый» Скала прыгнул выше головы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше