Как поладить с людьми, если лучше всего ты понимаешь животных? Именно таким вопросом задается 7-летняя Оля, которую все зовут Оливкой. Она провела всё своё детство в деревне, где обнаружила уникальный талант: она понимает язык животных и может найти общий язык с кем угодно — хоть с овчаркой, хоть с козой. И даже научить их трюкам! Вот только мама и папа собираются увезти Оливку в город, где ей придется заново искать друзей и привыкать к совершенно другим порядкам. А еще — применить свои таланты и помочь взрослым понять своих питомцев.