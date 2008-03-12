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Папины дочки 4 сезон смотреть онлайн

Постер к 4-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 4

Папины дочки 16+
Название Сезон 4
Премьера сезона 12 марта 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 4-й сезон сериала «Папины дочки»

В 4 сезоне сериала «Папины дочки» история семьи Васнецовых продолжается. Мечта Оксаны Федотовой с Рублевки сбылась — она ждет ребенка. Правда, осталось узнать, как на это отреагирует ее эксцентричный супруг-олигарх Василий. Тем временем Даша тайком взяла автомобиль папы, чтобы немного покататься, и поцарапала его. Друг Галины Сергеевны Полежайкин должен сделать так, чтобы Сергей Васнецов ничего не заметил. Галина Сергеевна хочет экстерном окончить школу, чтобы поступить в вуз. Васнецовы собираются праздновать Новый год, и папа приносит елку в последние часы накануне праздника.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 4-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 4 Серия 1
12 марта 2008
Сеия 02
Сезон 4 Серия 2
13 марта 2008
Сеия 03
Сезон 4 Серия 3
14 марта 2008
Серия 04
Сезон 4 Серия 4
17 марта 2008
Серия 05
Сезон 4 Серия 5
18 марта 2008
Серия 06
Сезон 4 Серия 6
19 марта 2008
Серия 07
Сезон 4 Серия 7
20 марта 2008
Серия 08
Сезон 4 Серия 8
21 марта 2008
Серия 09
Сезон 4 Серия 9
24 марта 2008
Серия 10
Сезон 4 Серия 10
25 марта 2008
Серия 11
Сезон 4 Серия 11
26 марта 2008
Серия 12
Сезон 4 Серия 12
27 марта 2008
Серия 13
Сезон 4 Серия 13
28 марта 2008
Серия 14
Сезон 4 Серия 14
31 марта 2008
Серия 15
Сезон 4 Серия 15
1 апреля 2008
Серия 16
Сезон 4 Серия 16
2 апреля 2008
Серия 17
Сезон 4 Серия 17
3 апреля 2008
Серия 18
Сезон 4 Серия 18
4 апреля 2008
Серия 19
Сезон 4 Серия 19
7 апреля 2008
Серия 20
Сезон 4 Серия 20
8 апреля 2008
График выхода всех сериалов
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