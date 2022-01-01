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Телеканал СТС

О телеканале

СТС — российский коммерческий федеральный телеканал. Принадлежитодноименному холдингу, начал вещание в 1996 году. Рассчитан на аудиторию от 10 до 45 лет и входит в десятку самых популярных сетей в стране. Позиционирует себя как развлекательный: в его эфирной сетке много фильмов, оригинальных шоу и сериалов. 

В начале 2000-х на СТС выходили авторские журналистские программы, например «Детали», интеллектуальные игры для детей «Самый умный», зрителям также запомнился харизматичный ведущий передачи «Галилео». Для старшего поколения снималось шоу «Слава Богу, ты пришел!». Канал ассоциировался с лицами Тины Канделаки, Александра Пушного, Михаила Шаца.

СТС активно развивает сериальное направление: именно он транслировал зарубежные проекты, популярные у подростков, занимался съемками отечественных фильмов. Благодаря ему россияне познакомились с «Зачарованными». Знаковые адаптации «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой» впервые были показаны на этом канале.

С первой половины 2010-х годов СТС плотно сотрудничает со студией Yellow, Black and White, которая снимает для канала большое количество оригинального контента, в том числе популярный сериал «Кухня» и его спин-оффы, а также новый хит «Ивановы-Ивановы».

 

Сериалы
Классная Катя
комедия , Россия
0.0
Домашнее поле
Домашнее поле
драма 2022, Россия
0.0
The Телки
The Телки
драма 2022, Россия
0.0
Сестры
Сестры
комедия 2022, Россия
0.0
Модный синдикат
Модный синдикат
комедия 2022, Россия
0.0
Братья
Братья
комедия 2022, Россия
0.0
Новая жизнь
драма 2022, Россия
0.0
Против всех
комедия 2022, Россия
0.0
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