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Папины дочки 16 сезон смотреть онлайн

Постер к 16-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 16

Папины дочки 16+
Название Сезон 16
Премьера сезона 16 мая 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 16-й сезон сериала «Папины дочки»

В 16 сезоне сериала «Папины дочки» Зина наконец-то сделала ремонт, и Васнецовы планируют отметить это событие. А Маша, по всей видимости, забыла о своей неудаче с Павлом Сергеевичем. Теперь ее интересует другой молодой человек. Занятия Галины Сергеевны увенчались успехом, и Фил теперь блещет воспитанием. Дом, где живут девочки, собираются сносить. Даша беспокоится из-за Веника, у которого начались проблемы со сном. Бабушка предлагает народный метод. Катя собирается заниматься физикой с Машей. Машу раздражает, что Фил никак не решается поцеловать ее. Даша и Галина Сергеевна собираются на встречу выпускников.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 16-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 16 Серия 1
16 мая 2011
Серия 02
Сезон 16 Серия 2
17 мая 2011
Серия 03
Сезон 16 Серия 3
18 мая 2011
Серия 04
Сезон 16 Серия 4
19 мая 2011
Серия 05
Сезон 16 Серия 5
23 мая 2011
Серия 06
Сезон 16 Серия 6
24 мая 2011
Серия 07
Сезон 16 Серия 7
25 мая 2011
Серия 08
Сезон 16 Серия 8
26 мая 2011
Серия 09
Сезон 16 Серия 9
27 июня 2011
Серия 10
Сезон 16 Серия 10
27 июня 2011
Серия 11
Сезон 16 Серия 11
28 июня 2011
Серия 12
Сезон 16 Серия 12
29 июня 2011
Серия 13
Сезон 16 Серия 13
30 июня 2011
Серия 14
Сезон 16 Серия 14
4 июля 2011
Серия 15
Сезон 16 Серия 15
5 июля 2011
Серия 16
Сезон 16 Серия 16
6 июля 2011
Серия 17
Сезон 16 Серия 17
7 июля 2011
Серия 18
Сезон 16 Серия 18
11 июля 2011
Серия 19
Сезон 16 Серия 19
13 июля 2011
Серия 20
Сезон 16 Серия 20
14 июля 2011
График выхода всех сериалов
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