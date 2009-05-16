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Папины дочки 9 сезон смотреть онлайн

Постер к 9-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 9

Папины дочки 16+
Название Сезон 9
Премьера сезона 16 мая 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 9-й сезон сериала «Папины дочки»

В 9 сезоне сериала «Папины дочки» Полежайкин собирается отправиться на заработки в США. В брачном агентстве Людмилы Васнецовой кризис — клиентов не хватает, а аренду помещения нужно как-то оплачивать. Офис переходит в руки нового владельца — Эдуарда. Он решает открыть свое агентство организации праздничных мероприятий, предложив Людмиле и Тамаре работать на него. Правда, чтобы добиться повышения, Эдуард хочет от Людмилы отношений, переходящих за рамки деловых. Женька становится ведущей на спортивном радио. Маша переживает из-за того, что ее любимый певец Сергей Лазарев заканчивает музыкальную карьеру.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 9-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 9 Серия 1
16 мая 2009
Серия 02
Сезон 9 Серия 2
16 мая 2009
Серия 03
Сезон 9 Серия 3
16 мая 2009
Серия 04
Сезон 9 Серия 4
16 мая 2009
Серия 05
Сезон 9 Серия 5
17 мая 2009
Серия 06
Сезон 9 Серия 6
13 июля 2009
Серия 07
Сезон 9 Серия 7
14 июля 2009
Серия 08
Сезон 9 Серия 8
15 июля 2009
Серия 09
Сезон 9 Серия 9
16 июля 2009
Серия 10
Сезон 9 Серия 10
17 июля 2009
Серия 11
Сезон 9 Серия 11
20 июля 2009
Серия 12
Сезон 9 Серия 12
21 июля 2009
Серия 13
Сезон 9 Серия 13
22 июля 2009
Серия 14
Сезон 9 Серия 14
23 июля 2009
Серия 15
Сезон 9 Серия 15
24 июля 2009
Серия 16
Сезон 9 Серия 16
27 июля 2009
Серия 17
Сезон 9 Серия 17
28 июля 2009
Серия 18
Сезон 9 Серия 18
29 июля 2009
Серия 19
Сезон 9 Серия 19
30 июля 2009
Серия 20
Сезон 9 Серия 20
31 июля 2009
График выхода всех сериалов
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