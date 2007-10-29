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Папины дочки 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Папины дочки
Киноафиша Сериалы Папины дочки Сезоны Сезон 2

Папины дочки 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 29 октября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 20
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Папины дочки»

Во 2 сезоне сериала «Папины дочки» приключения семейства Васнецовых продолжаются. Маша, Даша, Галина Сергеевна, Женя и Пуговка часто ругаются, однако, несмотря на конфликты и разницу взглядов и характеров, они готовы поддержать друг друга в трудной ситуации и объединиться, чтобы помочь отцу. Девочки всеми силами пытаются порадовать любимого папу. Тем временем Васнецов продолжает работать с состоятельной дамой с Рублевки Оксаной Федотовой. Она хочет завести ребенка, но ее супруг Василий категорически против. Правда, спустя время интенсивной терапии он меняет свое мнение насчет детей и сближается с дочерьми Васнецова.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Папины дочки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Серия 01
Сезон 2 Серия 1
29 октября 2007
Серия 02
Сезон 2 Серия 2
30 октября 2007
Серия 03
Сезон 2 Серия 3
31 октября 2007
Серия 04
Сезон 2 Серия 4
1 ноября 2007
Серия 05
Сезон 2 Серия 5
2 ноября 2007
Серия 06
Сезон 2 Серия 6
5 ноября 2007
Серия 07
Сезон 2 Серия 7
6 ноября 2007
Серия 08
Сезон 2 Серия 8
7 ноября 2007
Серия 09
Сезон 2 Серия 9
8 ноября 2007
Серия 10
Сезон 2 Серия 10
9 ноября 2007
Серия 11
Сезон 2 Серия 11
12 ноября 2007
Серия 12
Сезон 2 Серия 12
13 ноября 2007
Серия 13
Сезон 2 Серия 13
14 ноября 2007
Серия 14
Сезон 2 Серия 14
15 ноября 2007
Серия 15
Сезон 2 Серия 15
16 ноября 2007
Серия 16
Сезон 2 Серия 16
19 ноября 2007
Серия 17
Сезон 2 Серия 17
20 ноября 2007
Серия 18
Сезон 2 Серия 18
21 ноября 2007
Серия 19
Сезон 2 Серия 19
22 ноября 2007
Серия 20
Сезон 2 Серия 20
23 ноября 2007
График выхода всех сериалов
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